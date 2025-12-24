Portugal iguala la carrera del AVE al Miño y contrata ya los estudios hasta la frontera

Pequeño paso pero decisivo para que la línea de alta velocidad entre Galicia y Portugal no acumule más retrasos. El gobierno luso acaba de adjudicar un contrato clave para actualizar los estudios realizados entre 2005 y 2010, aprovechando que su legislación en esta materia es más laxa que en España. La actuación comprende los sondeos geotécnicos de los 115 kilómetros entre Oporto, Braga y Valença do Minho y tiene un plazo de ejecución de 240 días, por lo que en agosto del próximo año deberá estar concluido.

El contrato de 405.338,75 euros fue adjudicado por Infraestruturas de Portugal el pasado día 15 de diciembre a la empresa DrillGO–Geotecnia e Obras Subterrâneas. Los trabajos incluirán la perforación mecánica, ensayos geotécnicos y en laboratorio y la elaboración de los informes geológicos de este tramo. A su vez, se trata de un paso previo indispensable para obtener la evaluación medioambiental positiva (AVA) antes de redactar el proyecto. En resumen, definirá cómo será el nuevo trazado de alta velocidad a su paso por el norte del país luso y permitirá aproximar mejor el coste final de una obra que superará los 1.200 millones de euros con seguridad. Este avance es el primero de calado por parte del Gobierno de Luís Montenegro en la línea de Oporto a Galicia. Hasta ahora los pocos pasos administrativos del ejecutivo conservador se habían concentrado en el trazado hacia Lisboa. Y al mismo tiempo, recupera posiciones en la «carrera» por llegar al río Miño con el tren rápido. El Ministerio de Transportes adjudicó el pasado 13 de octubre el estudio informativo del tramo entre O Porriño y la frontera por 690.400 euros, completando así la pieza que faltaba en los escasos 25 kilómetros que debe ejecutar España. Dicho contrato incluye prospecciones similares a las que se ejecutarán en el tramo portugués, aunque el plazo se prolonga hasta los 15 meses en este caso. Al mismo tiempo, en noviembre se confirmaba un nuevo retraso en la redacción del estudio informativo de la Salida sur, la principal actuación por importe y trascendencia al convertir la estación de Urzáiz en pasante. En ese sentido, la publicación del trazado seleccionado se demorará otros quince meses para poder adaptarse a las obras del Corredor Atlántico, ya que hasta ahora no se tuvo en cuenta la supresión del paso a nivel en O Porriño.

Promesa incumplida

Durante la celebración de un foro en Vigo en febrero, el ministro Miguel Pinto Luz anunció que este año se publicarían los trazados y estudios ambientales de «los dos recorridos que necesitamos hacer para la Alta Velocidad a Vigo». El primero entre la estación de Oporto-Campanhã y el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro y la piedra angular, donde se concentrará el recorte del tiempo hasta los 60 minutos, entre Braga y Valença.

El tramo intermedio desde la freguesia de Nine al aeródromo quedará para una fase posterior, aprovechándose la vía convencional actual. Apenas una semana de finalizar el plazo comprometido no se han publicado anuncios sobre esta información ni el acuerdo para el nuevo puente internacional que conectará las vías de ambos países.