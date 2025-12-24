Rueda, sobre la vuelta de Villares a la política: «Falta la Audiencia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha optado por una postura prudente después de que se hiciera público el lunes que un juzgado de Ferrol decidía cerrar el sumario relativo a la denuncia por supuesta agresión sexual contra Alfonso Villares, el que fuera conselleiro do Mar, sin procesarle, lo que en la práctica supone el archivo de la causa.

En declaraciones a los medios, en el marco de un acto que se celebró en Viveiro, Rueda recalcó que la decisión del juzgado no es definitiva, sino que la última palabra la tiene la Audiencia Provincial de A Coruña, que tiene que ratificar o revocar la resolución judicial.

Por ello, admitió que, si bien «la noticia apunta a una solución que me gustaría que se diera» —el archivo de la causa de manera definitiva— y lo celebra, la última palabra judicial todavía está pendiente. «Y vamos a ser respetuosos con lo que diga desde el principio hasta el final», sentenció, antes de recordar que, aunque él conocía la denuncia desde cuatro meses antes, Villares dimitió de todos sus cargos políticos de forma inmediata tras ser notificado de que la denuncia había avanzado e iba a ser investigado.

«Tomamos esa decisión y él volvió a su vida profesional de veterinario, cerca de aquí, por cierto», dijo.

Por ello, evitó anticipar futuros pasos, ya que fue preguntado por si preveía recuperar a Villares para la vida pública, y, desde la prudencia, apostó por actuar conforme los pronunciamientos judiciales se vayan produciendo.

Por otro lado, también fue preguntado al respecto el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien aseguró que la decisión del juzgado, pese al «trámite» por el que tuvo que pasar Villares, es «una buena noticia».