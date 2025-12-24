Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago hará una reunión para volver a solicitar ser zona tensionada

agencias

Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha convocado para el 12 de enero una reunión de la mesa sectorial de vivienda para evaluar la nueva documentación que el gobierno municipal ha preparado para solicitar otra vez a la Xunta la declaración de Compostela como zona de mercado residencial tensionada. Después de la reunión de la mesa sectorial, habrá una exposición pública durante 20 días, la información en la que se basa la nueva solicitud. En caso de ser necesario, se incluirán modificaciones y se enviará, previsiblemente en febrero, la solicitud al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

