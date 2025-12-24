Santiago hará una reunión para volver a solicitar ser zona tensionada
agencias
Santiago
El Ayuntamiento de Santiago ha convocado para el 12 de enero una reunión de la mesa sectorial de vivienda para evaluar la nueva documentación que el gobierno municipal ha preparado para solicitar otra vez a la Xunta la declaración de Compostela como zona de mercado residencial tensionada. Después de la reunión de la mesa sectorial, habrá una exposición pública durante 20 días, la información en la que se basa la nueva solicitud. En caso de ser necesario, se incluirán modificaciones y se enviará, previsiblemente en febrero, la solicitud al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Otra alerta por olas en A Coruña en vísperas de una Navidad que llega con frío
- La nieve (re)conquista las alturas en Galicia
- El invierno en Galicia arranca este domingo con la cota de nieve a 600 metros
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
- De la tragedia personal a la defensa colectiva, así nació Stop Accidentes: «Éramos dos madres rotas»
- La estación de montaña de Manzaneda pasa del fuego a la nieve