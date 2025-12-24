La Xunta ofrece a los alcaldes el convenio para desbrozar sin las demandas que pedía la Fegamp

La Consellería do Medio Rural animó ayer a los ayuntamientos a firmar el nuevo convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias de protección ante los incendios, con el objetivo de que puedan contar con la ayuda de la Xunta para desbrozar, tarea que se haría a través de Seaga.

Sin embargo, el modelo propuesto desatiende las demandas de la Federación Galega de Municipios e Provincias, que lo rechaza de plano. La Fegamp quería que la Xunta asumiera el procedimiento sancionador en su totalidad, que no se penalizara a los ayuntamientos por incumplir la limpieza de franjas y que fueran más los municipios que puedan delegar en la Xunta la ejecución subsidiaria de los desbroces.

Pero Medio Rural no aceptó las reclamaciones. En un acto con alcaldes en el Monte do Gozo, en Santiago, la conselleira, María José Gómez, animó a los ayuntamientos a adherirse al nuevo convenio porque «ofrece ventajas para todos los municipios», ya que desde 2018, dijo, se ha demostrado que «es eficaz». «Seguimos confiando en este sistema que creo que funciona», aseveró.

Las condiciones y el trámite para adherirse se publicará el próximo lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), a partir de lo cual podrán sumarse los municipios gallegos.