Fallece una persona en un accidente de tráfico en Nochebuena en Rianxo

Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico en la Nochebuena en Rianxo. El suceso ocurrió en la carretera DP-3301 a la altura del kilómetro 1.

El 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 21.30 horas tras recibir el aviso de un particular. Esta primera llamada ya indicaba que la persona que se encontraba en el interior del vehículo parecía estar inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias del 061, Bomberos de Boiro, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que la persona se encontraba muerta y atrapada en el interior del vehículo, por lo que fue necesario emplear material de excarcelación para poder liberarlo.

Según los Bomberos de Boiro, todo apunta a que el vehículo colisionó inicialmente con la entrada de un garaje y, posteriormente, contra una farola.