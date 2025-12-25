Localizan en una aldea gallega a un menor y su madre con orden de búsqueda en Alemania

La Guardia Civil ha localizado en el término municipal de Sober (Lugo) a una mujer alemana de 28 años y a su hijo, menor, que tenían en vigor un señalamiento de búsqueda y localización de Alemania.

Según informa la Benemérita, en septiembre se tuvo conocimiento de la existencia de una furgoneta estacionada durante varios días en una pista forestal situada en la parroquia de Bolmente. Dicho vehículo carecía de placas de matrícula y tenía el techo cubierto con una red mimetizada de camuflaje con la supuesta finalidad de eludir tanto su localización por vía aérea como la identidad de su propietario.

Tras su localización, y en el marco de las investigaciones, se observó como el vehículo iba cambiando de ubicación, utilizando siempre pistas forestales poco transitadas, hasta que, a finales del pasado mes, gracias a la colaboración ciudadana, se pudo constatar la existencia, en las inmediaciones, de una mujer, con un menor, que podría estar relacionada con la furgoneta.

En días sucesivos, se tuvo conocimiento de una pequeña columna de humo próxima a unos cortafuegos y a unos 800 metros de la zona donde se encontraba estacionado el furgón. Ya en la mañana del pasado lunes se observó una tienda de campaña situada entre la masa forestal y cubierta con una red mimetizada de camuflaje, de la cual salía de nuevo una columna de humo, encontrando los agentes a una mujer y a un menor.

Condiciones "infrahumanas"

Ella explicó que era alemana, propietaria del furgón y que residían en esa tienda de campaña desde hace aproximadamente cinco meses. En el momento de su localización había una temperatura ambiental de cero grados, "constatando los investigadores las condiciones infrahumanas y precarias en las que vivían, con riesgo evidente para los mismos, especialmente para el menor", señala la Guardia Civil.

Tienda de campaña localizada / Guardia Civil

Además, añade que a este le consta un señalamiento internacional dimanante de su país de origen, "en el que se debe adoptar, en caso de ser localizado, las medidas de protección del menor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes que puedan decretar y ponerlo bajo custodia provisional con la finalidad de impedir que continúe viaje alguno", explica.

Traslado a un centro

Tanto madre como hijo fueron trasladados al hospital comarcal de Monforte de Lemos (Lugo) para valoración de su estado de salud, poniéndose en conocimiento esta actuación de Menores de la Xunta de Galicia y Fiscalía de Menores, procediendo por orden de fiscalía al traslado temporal del menor a un centro concertado de Política Social de la Xunta de Galicia.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sober gestionaron un alojamiento temporal a la madre. La investigación policial continúa abierta.