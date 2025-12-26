Más de 30 barcos controlados por cada 1.000 millas recorridas

Con una plantilla de 404 agentes, un 16% más que hace un año, el servicio de Aduanas en Galicia lucha por tierra, mar y aire contra el narcotráfico, el contrabando, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. En los primeros diez meses de este año, los buques de las bases gallegas recorrieron casi 33.000 millas y navegaron más de 5.300 horas que derivaron en el reconocimiento de 1.036 barcos. Pese a que se ha navegado menos horas que años anteriores —tanto en 2022 como en 2023 se superaron las 8.500 horas— y las millas recorridas rozaron las 60.000, los barcos sometidos a control en Galicia se mantienen en cifras de ejercicios pasados, incluso por encima de los reconocimientos de 2022 (832).

Y a pesar de recorrer en estos diez meses un 35% menos de millas que en todo 2024 (entonces fueron casi 51.200), se controlaron tan solo un 16% menos de barcos que en el ejercicio pasado ( 1.234). En lo que va de año se controlaron 31 barcos por cada mil millas recorridas frente a los 24 del ejercicio pasado.

Detrás del descenso en las horas de navegación y millas recorridas en 2025, está la suspensión temporal de las embarcaciones de Aduanas en Ribadeo y Muros tras detectar fibras de amianto cancerígeno, material prohibido desde 2002. «Estamos en una situación transitoria, ya que estamos en fase de renovación: en 2026 se entregarán ocho nuevas lanchas rápidas entre las bases de toda España», avanzó el jefe de Aduanas en Galicia en una entrevista con este periódico. «Puede que alguna nos toque —detalló— y si no nos tocasen, se sustituirán por Águilas, el modelo que tenemos en Marín y en Vilagarcía.».

Si se tiene en cuenta la suspensión de navegaciones temporal en Ribadeo y Muros, el resto de unidades han tenido una actividad normal. A la espera de la reactivación, el personal de Ribadeo y Muros ha realizado controles por vía terrestre. En concreto en Ribadeo, se realizaron este año 497 salidas de control en vehículo, fundamentalmente para realizar vigilancia en puertos y costa.