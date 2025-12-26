Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Besteiro reivindica la «escucha» en el PSdeG frente al Partido Popular del «ruido»

En su mensaje de Navidad, apela a la gente, «que nunca falla»

RAC

REDACCIÓN

Santiago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado una formación socialista que «escucha» frente al PP del «ruido» y que «promete pero no llega». Lo ha hecho en su mensaje de Navidad, con alusión a los incendios de este verano o las listas de espera en Sanidad.

«Escuchamos el monte arder como si nos quemara por dentro», dijo en un mensaje, difundido también por redes sociales, y en el que hace alusión, al «ruido de quien lleva años gobernando y no escucha, quien promete mucho y ya no llega», asevera sobre el PPdeG.

«Lo que nos ha sostenido es la gente, la que nunca falla», expone para incidir en que tras este 2025 «ahora toca mirar a 2026», asegura en un vídeo en que su madre le llama para que acuda a celebrar estas fiestas más allá del «compromiso» con Galicia.

La pieza audiovisual se construye a partir de sonidos, silencios e imágenes que remiten, exponen los socialistas, «a realidades en la vida diaria de la ciudadanía gallega. «Las esperas en la sanidad, los problemas de acceso a la vivienda, la falta de refuerzos en la enseñanza, la preocupación de la gente joven por su futuro o los incendios que volvieron a golpear Galicia este verano, dejando una sensación de abandono e impotencia en muchas comarcas».

«Ahora toca mirar a 2026 con más cabeza, con más corazón y con la misma idea de siempre: escuchar, compartir, acompañar y gobernar», señala Besteiro.

