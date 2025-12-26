Encuentran a un padre y un hijo muertos en su casa en Mugardos tras arder un sofá
Se investiga si el suceso lo causaron los gases originados tras el incendio en la vivienda
Fueron localizados tras no tener noticias de ellos desde el día 24
Dos personas han sido encontradas muertas en la mañana de este viernes el interior de su vivienda de la Rúa dos Catro Ventos de Mugardos. Según informa la Guardia Civil, se trata de un padre y un hijo, de 49 y 21 años.
Según explica la Axencia Galega de Emerxencias a través de sus redes sociales, la causa más probable del trágico suceso son los gases acumulados por un sofá calcinado, aunque será la autopsia la que confirme este supuesto.
El hallazgo se produjo alrededor de las 10.00 horas de este día 26 tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el miércoles 24. Al acceder al inmueble, los agentes de la Guardia Civil observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.
Los cuerpos fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda. Agentes de la Guardia Civil aseguraron la zona y activaron el protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.
Hasta el lugar acudieron, además de la Guardia Civil, ambulancias del 061, los Bombeiros do Eume, el GES de Mugardos y la Policía Local.
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Localizan en una aldea gallega a un menor y su madre con orden de búsqueda en Alemania
- La madre de Nico (18 años), atropellado por un autobús en Touro en Año Nuevo: «Solo pienso en los días que le quedaban de vida. Y yo sin saberlo»
- Otra alerta por olas en A Coruña en vísperas de una Navidad que llega con frío
- Fallece una persona en un accidente de tráfico en Nochebuena en Rianxo
- La nieve (re)conquista las alturas en Galicia
- El invierno en Galicia arranca este domingo con la cota de nieve a 600 metros
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas