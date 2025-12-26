Una incidencia de ADIF paraliza cinco trenes entre Vigo y Santiago
El último AVE a Madrid y cuatro Media Distancia están afectados en el Eje Atlántico
Víctor P. Currás
Viernes de tráfico y atascos, también en el ferrocarril. Una «incidencia que afecta a la señalización» ha obligado a interrumpir la circulación entre Vigo-Urzáiz y Santiago de Compostela.
El corte del Eje Atlántico afecta por el momento a cinco servicios diferentes que estaban ya en recorrido o iban iniciarlo. Se trata del último AVE del día entre Vigo y Madrid (4384 que debía salir a las 17.25) y otros cuatro servicios de Media Distancia.
Trenes afectados de momento:
Vigo->Santiago:
- AVE 04384 17:25 vía 3
- MD 09172 17:40 vía 4
- MD 09182 18:15 vía 4
Santiago->Vigo
- MD 09173 17:33 vía 1
- MD 09183 (en tránsito desde coruña) 18:33
Desde la cuenta del gestor ferroviario en X (antiguo Twitter) informan que su personal ya está trabajando para solucionar la incidencia, aunque se desconoce de cuánto tiempo podría llevar.
