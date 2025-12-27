Más de 100 fitipaldis detectados cada día en las carreteras gallegas

Les gusta la velocidad, no tienen sensación de riesgo ni de poner en peligro la vida de los demás y por eso pisan el acelerador como si estuvieran en un circuito de Fórmula 1. Sobrepasar los límites de velocidad es la infracción que más se repite. De las casi 71.500 sanciones notificadas entre enero y noviembre de este año en Galicia, más de 35.500 fueron por exceso de velocidad grave, ya que además de la multa económica acarrean la retirada de puntos (casi la mitad de todas las registradas en ese periodo). Son una media de más de 100 cada día.

La mayoría de los infractores por saltarse la limitación en autopista, autovía o carretera secundaria superaban de 21 a 30 km/h la velocidad en vías limitadas entre 20 y 50 km/h, o ponían el velocímetro entre 31 y 50 km/h por encima del límite en vías con restricciones de 60 a 120 km/h. Fueron 30.629 sanciones que conllevaron, además de la correspondiente multa económica, la retirada de dos puntos del carné. Además, otros 3.800 conductores afrontaron la retirada de cuatro puntos por circular entre 31 y 40 km/h por encima del límite en vías de 20 o 50 km/h, o por sobrepasar entre 51 y 60 km/h en carreteras con límites de entre 60 y 120 km/h.

Pero las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y los radares fijos de la DGT detectaron en la red viaria gallega, entre enero y noviembre, a más de 1.100 conductores a velocidades tipificadas como «graves» o «muy graves». Auténticos fitipaldis que llegaron a circular por encima de 90 km/h en zona urbana, a más de 160 km/h en la red secundaria o con el velocímetro por encima de 190 en autopistas y autovías. Se trata de sanciones vía administrativa, ya que los delitos acarrean la retirada del permiso y un juicio que determinará la condena por infracción penal. A falta de conocer los datos de 2025, el año pasado se sentaron en el banquillo 25 conductores de la comunidad por superar el límite en 60 km/h en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas.