Ampliada la cuarentena bovina por la dermatosis nodular

La dermatosis nodular contagiosa lleva meses amenazando a Galicia. Aunque en la comunidad no hay constancia de ningún caso, el peligro continúa latente al tener la enfermedad una fuerte presencia en otras autonomías. Por ello, la Consellería do Medio Rural mantiene las medidas de prevención hasta el próximo 1 de febrero de 2026 «para proteger a la cabaña bovina gallega», pudiendo incluso prorrogarse en un futuro, según la evolución epidemiológica. En un principio, el fin de las restricciones para luchar contra la dermatosis estaba previsto el miércoles 31 de diciembre.

La prórroga permite las concentraciones de ganado de explotaciones de la comunidad, ferias o certámenes con finalidad comercial —autorizados desde el día 1 de este mes tras semanas de inactividad—. Sin embargo, «en el caso de la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones de ganado bovino, deberá contarse con autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría», explican desde Medio Rural.

¿Qué se permite y qué no? Las concentraciones solo podrán realizarse con animales de granjas gallegas. Además, continúa vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todas las reses procedentes del extranjero que vengan a Galicia con destino a vida. Estos animales «quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de tiempo», indican desde la Xunta. Esto también afecta a los bovinos que ya viviesen en la explotación en el momento de llegada de los nuevos.

Sigue siendo obligatorio desinsectar a todas las reses de la granja en la que haya alguna incorporación, así como en los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto para destino a vida como para sacrificio. En este último caso, los bovinos serán directamente trasladados al matadero.

Con todo, Medio Rural lanza un mensaje de tranquilidad, ya que asegura que no hay constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y que tampoco se transmite a las personas. Al mismo tiempo, reclama del Gobierno central una mayor implicación para poder llevar a cabo medidas «homogéneas» entre las comunidades que den «certezas y seguridad» al sector.