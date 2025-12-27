Las familias numerosas piden ampliar la deducción fiscal hasta los 6 años

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido ampliar la deducción fiscal de 100 euros por hijos de 0-3 años hasta los 6, una medida que considera «asumible para el Estado». La ayuda directa por hijo hasta la mayoría de edad es la medida «más necesaria y demandada» por las familias, pero precisa que esta «sigue siendo una propuesta que está encima de la mesa sin fecha».

A su juicio, mientras se deben articular otras medidas, «mucho más asumibles para el Estado, que permitan reforzar la protección a la familia y la infancia y sacar a España del vagón de cola en Europa en el gasto en políticas públicas».

La FEFN hace referencia a un estudio realizado con la Universidade de Vigo y el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que analiza diversas medidas económicas y de protección social para mejorar el apoyo a las familias en España.

La Federación explicó que el estudio revela la necesidad de incrementar el gasto público en España, situado en un 1,87% del PIB en 2021, muy lejos del 3,46% de Alemania, el 3,44% de Austria, el 3,38% de Francia o el 3,32% de Suecia, algunos de los países que más han apostado por las políticas públicas de protección a la familia y, a la vez, han tenido mejores resultados para combatir el «invierno demográfico».

En esta línea, aboga por ampliar la deducción fiscal por hijo menor de 3 años hasta los 6, que supondría un «apoyo claro y directo» a las familias en la crianza de los hijos, similar al de la prestación universal hasta los 18 años, pero «sería más asumible para el Estado».

En concreto, según la investigación de la UVigo, significaría una reducción de la recaudación en 1.900 millones de euros, al estar planteado en forma de impuesto negativo y vinculado a tramos de edad que se podrían ir ampliando hasta los 12 y 18 años en años sucesivos.