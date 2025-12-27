Galicia llega a fin de año con 2.426 ingresos acumulados por gripe

En lo que va de temporada, desde octubre y hasta el 21 de diciembre, un total de 2.426 personas han precisado ser ingresadas en alguno de los centros hospitalarios gallegos por complicaciones derivadas de la gripe, una cifra muy distinta a la que registraba la Administración gallega un año atrás, cuando se habían notificado 124 ingresos. La situación es diferente: el año pasado el pico de la onda epidémica se retrasó y tampoco provocó una gran afectación, mientras el de este año, como volvía a explicar ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha pasado ya, aunque la Xunta espera que se pueda producir un segundo pico.

«Es probable que hayamos alcanzado ya lo que es el pico de la pandemia, probablemente», comentó ayer a la prensa el responsable de Sanidade. Enseguida matizó que se trata del «primer pico» porque, añadió, «si se reproduce el comportamiento de 2023 probablemente haya otro pico más adelante». Por eso volvió a insistir en la necesidad de seguir «recomendando» a la población general medidas higiénicas como el lavado de manos o el uso de las mascarillas en aquellos recintos donde esté «recomendado» su empleo. Es más, en el comunicado en el que da cuenta de la situación de la gripe, el Ejecutivo gallego apunta que «se recomienda el uso de la mascarilla al acudir a centros de salud, aunque no se tengan síntomas de infección respiratoria».

En relación a la situación actual de la enfermedad, tal y como se describe en el boletín que examina la evolución de la dolencia, Gómez Caamaño explicó que en estos momentos la «mayor» incidencia se produce «fundamentalmente» en adolescentes y niños, que protagonizan en buena medida las consultas. Asimismo, mencionó que se ha constatado un descenso en las hospitalizaciones en general, si bien en el área de Santiago se mantienen estabilizadas y en la de Ourense se dispararon un 25%, convirtiéndose en el territorio con mayor tasa de ingresos de Galicia.

En general, en la última semana, con la enfermedad en intensidad media y tendencia decreciente, ingresaron 339 personas con gripe, un 12,6% menos que en la previa, cuando habían llegado a las 387. La mayoría de los 2.426 ingresos de la toda la temporada son con gripe A.