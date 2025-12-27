Una incidencia paraliza cinco trenes entre Vigo y Santiago

Viernes de tráfico y atascos, también en el ferrocarril. Una «incidencia que afecta a la señalización» obligó a interrumpir la circulación entre las estaciones de Vigo-Urzáiz y Santiago durante unas dos horas, entre casi las seis y las ocho menos cuarto de la tarde, cuando Adif informó de que quedaba restablecida la circulación.

El corte del Eje Atlántico afectó a cinco servicios diferentes que estaban ya en recorrido o que iban a iniciarlo. Se trata del último AVE del día entre Vigo y Madrid (4384 que debía salir a las 17.25) y otros cuatro servicios de Media Distancia. Se trató de un AVE y dos media distancia entre Vigo y Santiago y de dos media distancia en sentido inverso. Desde la cuenta del gestor ferroviario en X (antiguo Twitter) también informaron de que su personal trabajaba para solucionar la incidencia, aunque se desconocía cuánto tiempo podría llevar.