Nueva inyección de ayudas para frenar la despoblación

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, animó ayer a los concellos de menos de 5.000 habitantes a acogerse a las nuevas ayudas convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para impulsar proyectos innovadores y hacer frente a la despoblación. Blanco destacó con un presupuesto total de 52 millones, más del doble que en la convocatoria anterior.