Pasan a disposición judicial dos personas por intentar 'dar el cambiazo' al conductor tras un accidente en Teo

No es fácil engañar a la Benemérita, por lo que sus agentes acaban de poner a disposición judicial a dos personas tras un accidente de tráfico a la altura del Concello del Concello de Teo. Aseguran que los implicados intentaron ocultar la identidad del verdadero conductor para eludir la acción de la justicia y estafar a su compañía de seguros.

Posición en la que quedó el turismo tras el vuelco sufrido en Teo / Guardia Civil

Los hechos se produjeron el pasado 20 de marzo en la carretera DP-0205. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia fue el encargado de investigar a un hombre y una mujer por orquestar un supuesto engaño tras un siniestro vial ocurrido en el municipio de Teo. Allí, un turismo sufrió una salida de vía y volcó, quedando el habitáculo del conductor completamente aplastado. En el lugar, cuatro personas aseguraron a los agentes del Destacamento de Santiago de Compostela que el vehículo lo conducía una mujer, quien, sorprendentemente, no presentaba ni un solo rasguño.

Indicios claros

Esta "incongruencia lógica", sumada al excesivo tiempo que tardaron en avisar a los servicios de emergencia, puso en alerta a los investigadores del GIAT. Tras una exhaustiva investigación y toma de testimonios, los agentes confirmaron que en el coche solo viajaban tres personas y no cuatro. El grupo había pactado una versión falsa para encubrir al verdadero conductor: un joven que carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos y que, además, arrojó una tasa de alcohol de 0,52 mg/l (más del doble de lo permitido).

Delitos varios

Al intentar atribuir la responsabilidad del accidente a una persona que no conducía, ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de: falsedad documental, estafa (en grado de tentativa contra la aseguradora) y delitos contra la seguridad vial en sus diferentes grados de autoría. La Guardia Civil recuerda que mantiene abierto un canal confidencial para informar sobre delitos o infracciones a través del correo colabora@guardiacivil.org o mediante su formulario web oficial.