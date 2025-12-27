El pleno municipal de Lugo reprueba a José Tomé con los votos del PP y del Bloque

Los grupos municipales del PP y del BNG en el Concello de Lugo aprobaron ayer la moción, presentada por los populares, para reprobar de José Tomé por las acusaciones de acoso sexual, mientras que el PSOE votó en contra al considerar la iniciativa «claramente parcial y orientada al interés partidista».

En el debate, los populares criticaron la actitud del PSOE y del BNG por permitir que Tomé continúe «aferrado a sus cargos», lo que, a su juicio, supone una renuncia a los principios que ambos partidos dicen defender. Consideran que se trata de una situación sin precedentes en la provincia, «que exige explicaciones claras, transparencia y una respuesta institucional firme».

Tras la denuncia, por el canal interno del PSOE, Tomé renunció a la presidencia de la Diputación de Lugo y a la secretaría provincial del partido, pero sigue como alcalde de Monforte y con acta de diputado provincial.