El examen que la Escuela Naval de Marín pasó para ser base de la OTAN

Seis muelles, algunos de ellos sin uso desde hace tiempo, y algo más de 1.300 metros de zonas de atraque. Son las instalaciones portuarias con las que cuenta la Escuela Naval y que podrían ser utilizadas en el futuro por los buques de guerra de la OTAN. Es el balance de la inspección que la Armada ya ha realizado en el complejo militar de Marín dentro del proyecto de adaptación de estas instalaciones a las exigencias de la Alianza y convertirlas en una base intermedia de sus embarcaciones, adelantado ayer por este periódico.

El proyecto, de 2,5 millones que aporta la propia OTAN, incluye la reparación de los muelles, la adecuación de explanadas, la construcción de edificios de apoyo y la instalación de nuevos servicios, además de dragar parta de la dársena militar.

Según las previsiones, los barcos de la OTAN que atracarían en la Escuela Naval son los denominados «medium ship», tipo fragata, buques de una eslora media de 140 metros y un calado de 7,5. De los seis muelles catalogadas en el recinto militar solo tres de ellos cumplirían las exigencias de eslora, los de la Explanada Principal (271 metros pero que no se usa, con un pantalán en el medio), Almirante Vierna (266 metros) y Cruceros (336 metros y también sin uso), pero solo uno de ellos, el Vierna, llegaría a los 7,5 metros de calado, de ahí que ya se planteen dragados parciales para alcanzar esa profundidad. El de Torpedos, donde atraca el Juan Sebastián de Elcano cuando visita Marín, cumple las exigencias de calado, pero no de longitud, ya que mide 124 metros. El Gelmírez dispone de 207 metros, pero sumando sus dos márgenes, mientras que el Chereguini (perpendicular al muelle de la Explanada Principal, al que divide en dos) tiene 72 metros en cada lado, pero su estado lo hace inutilizable actualmente.

De hecho, el estado actual de todos los muelles es «deficiente» y sería necesaria una inversión importante para su rehabilitación. Así se detalla en el informe sobre sus inspecciones. En las conclusiones de esta revisión se explica que «los muelles se encuentran en un estado de deterioro variado y en todos es necesario acometer obras de reparación». Añade que «algunos como el muelle Arzobispo Gelmírez, el de Explanada, Almirante Vierna» y Chereguini, se encuentran bastante deteriorados, siendo conveniente una reparación para garantizar el uso completo de los mismos».

El complejo que actualmente constituye la Escuela Naval Militar fue levantado originalmente en la década de 1920 como Polígono de Tiro Naval, por lo que sus orígenes conmemoran ahora su centenario. En aquella época se realizó un gran desmonte de la línea de costa (roca granítica) para ubicar los primeros edificios y la primitiva explanada, de dimensiones notablemente inferiores a la actual.