Arde en Vimianzo una tienda de productos agrícolas
En sus instalaciones se almacenaban productos agrícolas --algunos inflamables-- y maquinaria | Una vivienda contigua estaba habitada, pero todas las personas se encontraban fuera de esta
Europa Press
Un incendio registrado este domingo en Vimianzo (A Coruña) ha quemado prácticamente en su totalidad una tienda de productos agrícolas situada en la parroquia de Baíñas, aunque no se registraron daños personales. Según informa el 112 Galicia, los servicios de emergencias trabajaron durante varias horas para apagar el fuego, que se inició pasadas las 20.00 horas en este local de dos plantas.
Alrededor de las 22.30 horas los bomberos confirmaron que el incendio estaba controlado y continuaron su trabajo con tareas de ventilación y enfriamiento. Hasta allí se desplazaron los bomberos de Cee y Santa Comba, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Vimianzo.
En el interior de las instalaciones se almacenaban productos agrícolas --algunos inflamables-- y maquinaria, y la vivienda contigua estaba habitada, pero todas las personas se encontraban fuera de esta.
Anoche en otro incendio registrado en Ares una persona fue evacuada por inhalación de humo tras arder un colchón en un domicilio del lugar de O Raso. Más información.
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Localizan en una aldea gallega a un menor y su madre con orden de búsqueda en Alemania
- La madre de Nico (18 años), atropellado por un autobús en Touro en Año Nuevo: «Solo pienso en los días que le quedaban de vida. Y yo sin saberlo»
- Encuentran a un padre y un hijo muertos en su casa en Mugardos tras arder un sofá
- Fallece una persona en un accidente de tráfico en Nochebuena en Rianxo
- Galicia, en alerta por los kamikazes: 52 conductores temerarios cada mes
- Galicia se hiela tras la Navidad con temperaturas bajo cero
- La nieve (re)conquista las alturas en Galicia