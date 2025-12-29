Arde en Vimianzo una tienda de productos agrícolas

Un incendio registrado este domingo en Vimianzo (A Coruña) ha quemado prácticamente en su totalidad una tienda de productos agrícolas situada en la parroquia de Baíñas, aunque no se registraron daños personales. Según informa el 112 Galicia, los servicios de emergencias trabajaron durante varias horas para apagar el fuego, que se inició pasadas las 20.00 horas en este local de dos plantas.

Alrededor de las 22.30 horas los bomberos confirmaron que el incendio estaba controlado y continuaron su trabajo con tareas de ventilación y enfriamiento. Hasta allí se desplazaron los bomberos de Cee y Santa Comba, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Vimianzo.

En el interior de las instalaciones se almacenaban productos agrícolas --algunos inflamables-- y maquinaria, y la vivienda contigua estaba habitada, pero todas las personas se encontraban fuera de esta.

Anoche en otro incendio registrado en Ares una persona fue evacuada por inhalación de humo tras arder un colchón en un domicilio del lugar de O Raso. Más información.