Besteiro niega la crisis interna en el PSdeG e insiste en que actuó "con responsabilidad" ante las denuncias de acoso

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha rechazado hablar de crisis interna en el partido y ha defendido la actuación de la dirección gallega ante las denuncias de acoso sexual contra José Tomé y las de acoso laboral contra el regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

En rueda de prensa este lunes en el Parlamento, el líder de los socialistas gallegos ha manifestado que espera que el Comité Nacional previsto para el 10 de enero acoja un debate "sensato" en relación con las denuncias en el canal interno de la organización.

Un canal del que ha dicho estar "orgulloso", ya que, en su opinión, "avanzar en derechos supone también ser decidido en la utilización de esos mecanismos". "Todas esas cuestiones de las que hemos hablado a final de este año serán objeto de este debate, pero yo no le llamaría crisis", ha zanjado.

En esta línea, el líder socialista gallego ha insistido en que la "experiencia" llevará a mejoras en el canal que, ha reiterado, "nace para proteger a las víctimas". "Las perfecciones se producen con la experiencia", ha manifestado antes de señalar que "ser los primeros" en contar con esta herramienta supone que tienen que "asumir que los mecanismos que se hacen no son perfectos", pero sí "la voluntad de que ese mecanismo funcione".

Sobre las críticas en el seno del partido, Besteiro ha insistido en que se debe debatir "sobre los hechos" y de "cómo se tienen que hacer las cosas", reconociendo que puede haber gente "que no esté de acuerdo" con él, pero trasladando que "ante determinados comportamientos se actuó con responsabilidad".

"Lo que nos diferencia de otros partidos es que somos coherentes y previsibles en nuestra forma de actuar ante comportamientos sean de acoso sexual o de corrupción. Actuamos, no miramos para otro lado como hacía el PP. ¿Esa actuación genera dolor? Sí, pero nos da confianza de que ese camino que enfrentamos es serio, coherente y a la vista de todo el mundo", ha reivindicado.

Casos Barbadás y A Coruña

Por otro lado, preguntado por las diferencias entre la actuación de la Executiva ante las denuncias de acoso laboral en Barbadás (donde se pidió la dimisión del alcalde) y en A Coruña, contra la alcaldesa, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas, Besteiro ha subrayado que en la dirección gallega no tienen conocimiento de lo que se está realizando "en la gestión de las denuncias en el canal".

En todo caso, ha explicado que en el caso de Barbadás hay "un acoso laboral vinculado a un acoso sexual", mientras que en A Coruña "aparentemente es laboral" pero, ha reiterado, no tiene conocimiento "del contenido de todo lo que se está produciendo en ese canal". "Sería negligente hacer una valoración sobre algo que desconozco", ha apuntado.

Cuestionado sobre si el partido debería pedirle la renuncia a Inés Rey igual que al regidor de Barbadás, el líder del PSdeG ha señalado que el acoso laboral, "si se concreta", podría tener que derivarse "al comité de garantías o al procedimiento de jurisdicción laboral".

Así, ha detallado que será el órgano de acoso quien decida a qué órgano se derivan "determinados comportamientos" que, ha añadido, él no puede "prejuzgarlos".

Relevo en la Diputación de Lugo

Preguntado sobre si el nombre del nuevo presidente/a de la Diputación de Lugo se conocerá en el Comité Nacional, Besteiro ha recordado que la votación en la institución provincial se llevará a cabo cuatro días más tarde, el 14 de enero, y ha asegurado que espera que "las cosas funcionen con normalidad".

Ha incidido en que el cambio en la presidencia de la Diputación debe dar continuidad a los gobiernos socialistas en la provincia de los que, ha ensalzado, salieron "políticas de apoyo a los ayuntamientos, de desarrollo y que no supongan retrocesos".

Por otro lado, preguntado por el calendario para tener listos los candidatos a las elecciones municipales del 2027, Besteiro ha indicado que se hará "en el ámbito estatal", aunque ha augurado que la previsión es que se dé a conocer "en torno a la mitad del año 2026".