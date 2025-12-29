Evacuado en Ares por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda
Ha ocurrido en un domicilio del lugar de O Raso al arder un colchón
Europa Press
Un vecino de la localidad coruñesa de Ares ha tenido que ser evacuado este domingo por inhalación de humo tras incendiarse un colchón dentro de su vivienda en el lugar de O Raso, en Caamouco.
Según informa el 112 Galicia, fue el propio afectado quien alertó a la Central de Emergencias del incendio, aunque indicó que este ya estaba apagado, y solicitó asistencia sanitaria.
De este modo, se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mugardos y a la Guardia Civil.
No es el único incendio ocurrido en la provincia de A Coruña en las últimas horas. En otra intervención registrada anoche en la localidad coruñesa de Vimianzo ardió una tienda de productos agrícolas.
