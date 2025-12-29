Galicia afronta más de 10 delitos cada hora y casi un 60% quedan impunes

Más de una decena de delitos cada hora. Es el balance de los robos, agresiones, asaltos a viviendas o estafas informáticas que se cometieron en Galicia en los primeros nueve meses de este 2025, según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior. Fueron casi 73.000 las infracciones penales denunciadas en la comunidad entre enero y septiembre, de las que más de 18.800 se cometieron a través de Internet, desde estafas online hasta extorsiones con imágenes de contenido sexual. Pero no todas las denuncias que llegan a las comisarías gallegas acaban con el responsable localizado y, en consecuencia, cumpliendo condena. Pese a que Galicia es la tercera comunidad con la tasa de criminalidad más baja del mapa nacional, es la sexta en resolución, según el análisis de la memoria de 2024 del Ministerio del Interior.

De los más de 95.200 hechos delictivos denunciados el ejercicio pasado, fueron esclarecidos 41.235, lo que deja una tasa de resolución del 43,2%. Es decir, casi seis de cada diez delitos cometidos en la comunidad gallega quedan sin esclarecer. En concreto, un 56,8%.

Aunque en los últimos años se ha mejorado la tasa de resolución, a día de hoy todavía está por debajo de los niveles de esclarecimiento que protagonizaba Galicia hace una década. En 2014, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad pusieron nombre al 45,3% de las infracciones penales detectadas y al año siguiente se consiguió en el 43,5% de los casos. Por tanto, el índice de resolución alcanzado en 2024 en las comisarías del mapa gallego es el tercero mejor de la historia pese a que el número de infracciones penales tocaron techo: 95.255, una media de 260 cada día. Y este 2025, a la vista de los datos hasta septiembre, con casi 73.000 infracciones penales —270 cada día—, va camino de batir un nuevo récord de criminalidad.

De las cuatro provincias gallegas, Pontevedra y A Coruña son, por este orden, las que presentan peores tasas de resolución, con un 37% y un 40,4%, respectivamente. Mientras, tanto Ourense como Lugo están por encima de la media autonómica, con un nivel de esclarecimiento del 45,7% en el primer caso y del 47,6% en el segundo.

Comunidades

Pese a que la investigación de los cuerpos policiales en Galicia ha permitido un nivel de esclarecimiento siete puntos por encima de la media nacional (36,1%), hay cinco comunidades autónomas que han conseguido dar con el autor en un mayor número de casos. Se trata de Asturias (49,3% de asuntos resueltos), Canarias (48,8%), Extremadura (45,2%), Castilla-La Mancha (44,6%) y Murcia (44,3%), según el análisis de los datos de Interior.

En el furgón de cola está el País Vasco, donde el año pasado tan solo lograron esclarecerse el 1% de las infracciones penales denunciadas, seguida por Cataluña (26,7%), Navarra (33,6%), Madrid (33,9%) y Baleares (38,8%). En total, son cinco las comunidades que presentan una tasa de resolución inferior al 40%, dos de ellas por debajo del 30%.