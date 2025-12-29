Galicia recibió este año más de 14.000 millones en recursos públicos

A punto de rematar el año, el Gobierno de España ofreció ayer un balance de cómo ha sido este 2025 en Galicia y qué lecturas se pueden hacer. El delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, destacó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «cumple» con el país al tiempo que «Galicia progresa» tanto social como económicamente. «No hablamos de intenciones, hablamos de resultados», añadió.

Blanco puso en valor las políticas impulsadas por el Gobierno central, que «están mejorando la vida de los gallegos y gallegas con más empleo, más inversiones y más oportunidades». Entre estas medidas que «llegan a los hogares gallegos» enumeró «la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, las bolsas de estudios, los descuentos en el transporte público, el apoyo a la dependencia o el refuerzo del escudo social».

En este 2025 Galicia alcanzó su cifra récord en cuanto a la cantidad de dinero público invertido en ella: más de 14.000 millones. Blanco indicó que estos recursos suponen «14.000 millones de oportunidades para crecer, reforzar el tejido productivo y garantizar que el progreso económico vaya siempre de la mano de la justicia social». Así mismo, el delegado adelantó que «solo en entregas a cuenta y liquidaciones», Galicia recibirá en 2026 11.633 millones de euros, un 7,4% más que en el ejercicio anterior. Esto se traduce en «una etapa de estabilidad y capacidad financiera para los servicios públicos». Con respecto a la condonación de la deuda, esta supera los 4.000 millones, por lo que la deuda gallega con el Estado se reducirá un 33%.

En esa línea, Blanco incidió en que el Plan de Recuperación del Estado «impulsa con fuerza la economía gallega», sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que suponen «el 80% de los beneficiarios».