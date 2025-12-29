Pontón reivindica la protesta para defender causas justas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recurrido de nuevo al vídeo para lanzar un mensaje a los gallegos, esta vez con motivo del fin de año. Lo hizo desde el Café Moderno de Pontevedra, un centro literario y artístico por el que pasaron personajes como Castelao, Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda o Ramón Cabanillas y que la dirigente nacionalista eligió intencionadamente por ser 2025 el año dedicado a Castelao.​ Con este simbolismo, Pontón reivindicó la vía de la protesta como fórmula para defender causas justas.

Y como algunos ejemplos de la «dignidad del pueblo gallego para salir a las calles» citó la defensa de la sanidad, de la causa palestina, del idioma gallego o del territorio tras la ola de incendios de este verano. Esta actitud, sostuvo, evidencia que en este 2025 que está a punto de concluir «hay razones para la esperanza». «Porque somos un gran país, de gente trabajadora, honesta y con talento; porque hay una juventud orgullosa de ser gallega, que quiere mil primaveras más para nuestra lengua y hay muchas razones para la esperanza porque hay una ciudadanía viva y un pueblo que no se rinde», sentenció la portavoz del BNG.

Tomando a Castelao como referencia, Ana Pontón imaginó como sería hoy la Galicia soñada por el histórico galleguista, repasando algunas de las cuestiones que a su juicio más preocupan a la ciudadanía, como «un empleo de calidad que permita llegar a fin de mes, el difícil acceso a la vivienda convertida en un bien de especulación» o el deterioro de los servicios públicos que imputa a «dieciséis años de recortes y privatización del PP» en la Xunta.

Defiende, «igual que haría Castelao», blindar los servicios públicos y no resignarse «a tener listas de espera hasta para ver a la médico de cabecera» ni a que la salud mental «dependa de la tarjeta de crédito». Además, aboga por una Galicia «inclusiva» en la que los niños y las niñas con necesidades educativas especiales reciban la formación que necesitan.

La líder del Bloque asegura que despide 2025 consciente de que una de las cuestiones que más le preocupan es que «muchos» de los que reciben su mensaje no puedan acceder a una vivienda. «Comparto vuestro enfado viendo cómo se especula con un derecho básico y viendo como muchos y muchas no podéis pagar un alquiler, pero hay quien vive en áticos de lujo pagados con dinero negro. ¡Cómo no indignarse!», destaca en su mensaje de fin de año.