Más de treinta infracciones penales por cada mil habitantes

Un total de 35,2 delitos por cada mil habitantes. Con esta tasa de criminalidad, Galicia es la tercera comunidad más segura, por detrás de Extremadura (32,9) y Asturias (34), según datos del Ministerio del Interior recogidos en la memoria de 2024. En el extremo opuesto del mapa de la delincuencia se sitúan Baleares, con 65 infracciones penales por cada mil habitantes, seguida de Cataluña (63,5), Madrid (57) y Comunidad Valenciana (53,3).

Con este balance en las estadísticas de delincuencia, la comunidad gallega presenta unos índices inferiores a la media nacional; en concreto un 30% por debajo del 50,5 que presenta el conjunto del país.

En 2024 se tocó techo en número de delitos en Galicia, con más de 95.000. En el mapa nacional fueron más de 2,4 millones de infracciones penales, lo que se traduce en una media de más de 6.700 cada día. En el caso de la comunidad gallega son ya 260 diarias, que este año, con datos hasta septiembre llegan a 270 cada día, casi un 4% más que la media del año pasado.

Pese a que la población gallega representa un 6% del conjunto del país, los delitos denunciados en 2024 suponen un 3,8% del total nacional.

Las investigaciones policiales practicadas el año pasado permitieron el arresto de más de 577.000 personas en el conjunto del país. En Galicia, fueron detenidos 19.212 sospechosos, el 3,3% de todos los arrestos practicados en España. El grueso de las detenciones en la comunidad gallega se llevó a cabo en la provincia de A Coruña (8.182, casi el 43% del total autonómico). Le siguen en el ranking Pontevedra (5.937), y casi a la par Lugo (2.471) y Ourense (2.622).

En el caso de los delitos denunciados, el año pasado en Galicia experimentaron un repunte del 0,5%, mientras que los esclarecidos crecieron un 2,6%. Por el contrario, los arrestos practicados cayeron un 5,5%, con Pontevedra a la cabeza de ese descenso (-11,5%), seguida de Lugo (-5,7%) y Ourense (-5%). Finalmente, A Coruña (-1%).