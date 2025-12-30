Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós al "pan de siempre" en LouredaMercado de invierno DeportivoMás deserciones en el mercadillo navideño coruñés'Flashmob' en MarinedaLas demandas de los coruñesesEl tiempo en A Coruña para Nochevieja
instagramlinkedin

Detenida en el aeropuerto de Santiago con el dinero que había en un bolso olvidado por otra pasajera

La Guardia Civil localizó en una cola de embarque a la mujer acusada de apropiación indebida, que se había quedado con el efectivo y arrojado el resto en una papelera

Pantalla con información sobre llegadas en el aeropuerto de Santiago

Pantalla con información sobre llegadas en el aeropuerto de Santiago / JesÃºs Prieto

Europa Press

La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a una mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela tras ser localizada con el dinero que había dentro de un bolso olvidado por otra pasajera. El Instituto Armado explica en un comunicado que una pasajera había depositado un bolso de reducidas dimensiones sobre un banco en la zona de embarque, abandonando posteriormente el lugar sin recogerlo.

Tras percatarse de su olvido regresó al lugar pero no encontró su bolso, el cual contenía los documentos de identidad de los cuatro miembros de su familia, las tarjetas de embarque, un teléfono móvil y 1.060 euros en efectivo.

La Guardia Civil logró identificar a una mujer en la cola de embarque de un vuelo con destino a otro país con el dinero en efectivo, aunque el bolso había sido arrojado en la papelera de un aseo del aeropuerto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents