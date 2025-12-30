José Tomé hace oficial su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo: «No pararé hasta saber qué hay detrás»
El todavía alcalde de Monforte presenta su dimisión como líder del ente provincial tras las acusaciones de acoso sexual, aunque insiste en que la denuncia es falsa
José Tomé ha oficializado este martes su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo tras las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del Partido Socialista. En un pleno extraordinario en el Pazo de San Marcos, Tomé ha reivindicado su inocencia y ha insistido en que la «presunta denuncia es falsa». «No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás», ha subrayado.
Tras mostrar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que «el daño ya está hecho», en «lo político, lo familiar y lo social». «Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer», ha concluido.
Además, ha asegurado que todo lo ocurrido «obedece a cuestiones políticas supraprovinciales», donde, ha añadido, él «no era el único ni el objetivo principal».
A continuación se celebrará un pleno ordinario que incluye una moción presentada por el Grupo Popular para pedir la reprobación de José Tomé. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, «por encubridora» del caso, y ha apelado al BNG: «Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta».
- Localizan en una aldea gallega a un menor y su madre con orden de búsqueda en Alemania
- La madre de Nico (18 años), atropellado por un autobús en Touro en Año Nuevo: «Solo pienso en los días que le quedaban de vida. Y yo sin saberlo»
- Encuentran a un padre y un hijo muertos en su casa en Mugardos tras arder un sofá
- Fallece una persona en un accidente de tráfico en Nochebuena en Rianxo
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Galicia, en alerta por los kamikazes: 52 conductores temerarios cada mes
- Galicia se hiela tras la Navidad con temperaturas bajo cero
- Aduanas confisca en Galicia 4,3 millones en dinero negro a los narcos en cinco años