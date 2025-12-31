Condenan a siete empresarios a 14 años de cárcel por venta ilegal de atún rojo

La Audiencia Nacional ha condenado a siete empresarios, entre ellos a Juan Pedro y José Fuentes del Grupo Ricardo Fuentes, con penas que suman casi 14 años de prisión por utilizar de forma deliberada estructuras societarias complejas como instrumento para la comisión de delitos vinculados al comercio ilegal de atún rojo y contra la salud pública.

La Audiencia Nacional propuso en julio de 2024 juzgar a ocho personas y a 12 empresas, entre ellas el Grupo Ricardo Fuentes, el principal grupo exportador de este atún a nivel mundial, por la comercialización de túnidos presuntamente procedente de la pesca ilegal y por el supuesto blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos, vinculada a la operación Tarantelo, iniciada en 2017.