Galicia 2025: un año de la A a la Z

Los grandes incendios forestales, especialmente el de Larouco (Ourense), pusieron a Galicia en el foco mediático este 2025 marcado por el apagón nacional, el 75 aniversario de la muerte de Castelao y del nacimiento de la editorial Galaxia, los 50 años de Zara o el traspaso de las competencias de la gestión del litoral a la comunidad autónoma.

El resumen de lo más destacado que nos ha deja el 2025 en Galicia se puede condensar en este abecedario:

A de Apagón: El lunes 28 de abril al mediodía se fue la luz en todo el país, Galicia incluida. La comunidad autónoma fue una de las últimas en recuperar la normalidad.

B de Bomberos forestales: Tuvieron un verano intenso por los incendios y algunos de ellos resultaron heridos de gravedad por las quemaduras que sufrieron en las labores de extinción.

C de Castelao: Ha sido el año Castelao, el del 75 aniversario de la muerte de una figura clave en la cultura y la política de Galicia; los mismos que ha cumplido la editorial Galaxia.

D de Devolución: Las estatuas del Mestre Mateo expoliadas por la familia Franco y guardadas en el Pazo de Meirás han sido devueltas al pueblo.

E de Energía: La actual planificación energética deja fuera el plan de la macrofactoría de celulosa que proyecta Altri en Palas de Rei al ser Lugo, de todas las provincias gallegas, la única que no ha salido reforzada.

F de Ferrocarril: El transporte ferroviario ha vuelto a protagonizar momentos de caos en las estaciones, algunos por causas ajenas, como los fuegos forestales, y a generar críticas y protestas por la supresión de paradas en las líneas de alta velocidad para recortar los tiempos de viaje a Madrid.

G de letras Galegas: Por primera vez rindieron homenaje a un colectivo, las cantareiras.

H de huelgas: La comunidad autónoma ha tenido paros en transportes, educación y sanidad, entre otros sectores.

I de Incendios: Los que asolaron Galicia en agosto, con récord de hectáreas quemadas, principalmente el de Larouco, en Ourense, que llegó a la provincia de Lugo tras cruzar el río Sil y se convirtió en el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros (31.778 hectáreas según la Xunta).

Contiene la J, Mejillón: Hace dieciocho años, en 2007, el mejillón gallego se convertía en el primer producto del mar europeo en conseguir ser denominación de origen protegida; en 2025 ha celebrado su mayoría de edad.

K de Kilómetros: Los de costa que ahora gestiona Galicia con el traspaso de las competencias sobre la gestión del litoral.

L de Lourenzo: El actor y dramaturgo Manuel Lourenzo falleció el 10 de agosto a los 82 años en A Coruña. Fue autor de unas 300 obras de teatro y premio nacional de literatura dramática en 1997 y de la Cultura Gallega en 2024.

M de Memoria Democrática: El Pazo de Meirás y las islas de San Simón y Santo Antón, nuevos Lugares de Memoria Democrática para honrar a las víctimas del franquismo.

N de Narcos: La lucha contra el tráfico de drogas ha seguido en Galicia en 2025 con varias operaciones exitosas, entre ellas, una en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en septiembre que permitió interceptar 3.600 kilos de cocaína.

O de Orcas: Sus interacciones han puesto en dificultades a algunas embarcaciones, principalmente de recreo, tras perder el timón.

P de Paula Alvarellos: La alcaldesa de Lugo falleció a principios de marzo tras ser ingresada por un infarto que sufrió antes de la lectura del pregón del Entroido en la ciudad amurallada, donde la sustituyó Miguel Fernández.

Q de Quilla: La del nuevo buque insignia de Greenpeace que construye Astilleros Freire, en Vigo, o las de las fragatas F-110 que suponen miles de empleos en Navantia Ferrol.

R de Rafa Centeno: El chef ha logrado la primera Estrella Michelin para la provincia de Lugo por su restaurante Vértigo, en Sober.

S de Sirat: El cineasta Oliver Laxe conquistó el premio del Jurado en el festival de Cannes con esta cinta en mayo y su película ha pasado el primer corte de los Oscar en cinco categorías.

T de Tomé: El veterano político del PSOE cesó como presidente de la Diputación de Lugo tras ser señalado por acoso sexual a través del canal de denuncias del partido, un caso que trascendió en la recta final del año.

U de Universidad: En mayo la de A Coruña anunció su intención de impartir Medicina, una propuesta que ha hecho tambalearse el sistema universitario público de Galicia.

V de Vuelta a España: Su paso por Galicia estuvo marcado por las protestas propalestinas que obligaron a finalizar antes de tiempo la etapa que concluía en Mos.

W de Wolframio: El oro negro que una compañía sueca extraerá en el municipio ourensano de A Gudiña y por el que suspira Europa, por ser una de las materias primas consideradas críticas.

X de Xenoma Galicia: El proyecto comenzó en diciembre de 2024 con su primera fase piloto para diseñar la recogida de muestras de sangre y aspira a recopilar el ADN de 400.000 gallegos.

Y de Sala Yago: La entidad cultural AISGE rehabilitará el inmueble de 1906 que nació como sede de Correos, fue reconvertido para proyecciones en 1946 y que hasta 2007 acogió la histórica sala de cine y teatro compostelana.

Z de Zara: La firma Zara, matriz del gigante textil Inditex celebró el 9 de mayo su 50 aniversario y decoró su primera tienda con las galerías típicas que dieron a A Coruña el sobrenombre de 'Ciudad de cristal' y una colección especial.