José Tomé en la Diputación de Lugo: renuncia y reprobación

Dimisión efectiva y reprobación. Así fue la mañana para José Tomé, quien tuvo de renunciar a la presidencia de la Diputación de Lugo y —ya el día 12 de diciembre— a la secretaría provincial del PSOE por las acusaciones de acoso sexual presentadas por el canal interno del partido. Ayer le tocó formalizar su dimisión al frente de la corporación provincial en un pleno extraordinario, al que siguió otro acto, ya ordinario, donde PP y BNG sumaron sus votos para reprobar públicamente al que hasta unos instantes antes había ocupado la presidencia de la Diputación lucense.

Sin el BNG

Su renuncia la efectuó sin la presencia de los diputados del BNG, que sí acudieron al pleno posterior, dirigido eventualmente por el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro. Su dimisión es solo del cargo, porque sigue como diputado provincial, un puesto clave para determinar, dentro de dos semanas, quién será su sucesor. Su voto es decisivo y puede inclinar la balanza hacia un lado u otro y condicionar el nombre de su sustituto. Pero como ha sido expulsado del partido, ahora José Tomé actúa como diputado no adscrito y, al menos de momento, conservará su escaño pese a que PSOE y BNG se lo reclaman.

Durante su intervención volvió a reiterar su inocencia y sostuvo que, «a día de hoy», no conoce el contenido de las denuncias, lo que le provoca una «situación de indefensión» en la que, enfatizó, no se ha respetado su presunción de inocencia. El hasta ahora presidente de la Diputación lamentó el daño sufrido en «lo político, lo familiar y lo social». «Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer», espetó.

Tomé está convencido de que la denuncia interna —no se ha presentado nada ante la fiscalía— responde a una maniobra política «supraprovincial» en la que él «no es el único ni el objetivo principal». Para concluir, tras mostrarse emocionado en varios momentos de su intervención, afirmó «con rotundidad»: «Soy inocente, la presunta denuncia es falsa y no pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás».

Tras concluir a primera hora de la mañana el pleno extraordinario, se pasó al ordinario, en el que el pleno de la Diputación de Lugo reprobó a su anterior presidente.

La moción salió adelante con los votos a favor del Partido Popular, promotor de la iniciativa, y del BNG, que, a pesar de sumarse, criticó la «utilización» de los populares con el caso Tomé.

Mientras, el PSOE presentó una enmienda para que la condena fuese contra todo tipo de comportamientos de acoso, independientemente del partido. Desde Santiago, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó de nuevo la renuncia al acta de diputado provincial por parte de José Tomé, al tiempo que señaló al PSdeG para remarcar que es su «responsabilidad» hacer «toda la presión» para que esto suceda. No aclaró, en todo caso, qué postura adoptará el BNG si esta renuncia no se da, pero recalcó que no estará «en ningún gobierno que haya una persona acusada de acoso» sexual. El nuevo presidente se elegirá el día 14 de enero.