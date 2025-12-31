Nueva Zelanda suspende la búsqueda del marinero del ‘Viking Bay’

La búsqueda de J.C.B.R., el marinero que desapareció cuando navegaba a bordo del palangrero vigués Viking Bay, fue suspendida. Los guardacostas de Nueva Zelanda avisaron en la madrugada de lunes para martes de que tanto el pesquero como el avión fueron «retirados» del operativo montado en 300 millas a la redonda. «No se ha informado de ningún avistamiento», señalaron los guardacostas.

El Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda (RCCNZ) coordinó la operación desde que se dio el aviso de la desaparición en la tarde del sábado.

Está previsto que el Viking Bay amarre en los próximos días en Fiyi, de donde partió hacia la marea en la que desapareció el jefe de máquinas de Bueu. La familia de J.C.B.R. vive en el barrio de Cabalo, en la parroquia de Beluso, de donde es la mujer.