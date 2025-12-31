Pontón da un suspenso rotundo al «bulogobierno» de Rueda en 2025
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha dado «un rotundo suspenso» en 2025 «al bulogobierno» del «bulopresidente» Alfonso Rueda, como se ha referido al titular de la Xunta, al tiempo que ha garantizado que el BNG seguirá actuando en 2026 como «gobierno alternativo al desastre del PP».
«Somos la alternativa para mejorar la vida de los gallegos», sentenció ayer Pontón, quien hizo un balance muy crítico de la gestión en la Xunta durante este 2025, en el que dio un «no» tajante a la pregunta de si los gallegos y gallegos viven en una situación «mejor» que un año atrás.
Como ejemplos, apuntó que es «misión imposible» acceder a una vivienda «digna». Pero también mencionó el «caos en las urgencias hospitalarias» o que las listas de espera, pese a estar «maqueadas», «no dejan de crecer».
La «privatización» en el área de Vigo porque «lo primero es el negocio para los amigos del PP» o el «annus horribilis» con «una sucesión de escándalos» en las residencias de mayores son otras de las cuestiones denunciadas por la jefa de filas del Bloque, que lamentó que Galicia tiene a «un Gobierno del PP cada vez más antigallego» que pone los intereses de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo «por encima de los de Galicia».
