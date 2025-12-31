La prima de elegir carreras de salud: casi 500 euros más al mes en tres años

Mejor salud, mejor calidad de vida y salarios medios más elevados. Pero esta tercera virtud de una mayor formación, que desgrana la Xunta en diversos documentos, no solo dependen de estudiar más, sino también de qué titulación se ha elegido o de en qué lugar se desempeña el trabajo. Hace unos meses se publicaba la estadística del Ministerio de Universidades sobre la promoción que finalizó en 2019, que reflejaba el peaje que los jóvenes gallegos con carrera pagaban por quedarse en su tierra, con salarios 2.300 euros inferiores al año a las nóminas de sus homólogos del resto del Estado cuatro años después de titularse. Ahora el análisis más reciente de inserción laboral universitaria, enfocado solo en Galicia, revela que lo más rentable para el bolsillo es graduarse en un título sanitario.

Según los datos de la encuesta Inserción laboral das persoas egresadas no Sistema Universitario Público de Galicia, publicados ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y basados en altas a la Seguridad Social y Muface, entre quienes finalizaron un grado universitario en 2022 y se encontraban trabajando tres años después —en junio de 2025—, las bases de cotización más elevadas se registran entre los titulados en Ciencias de la Salud, con 2.651,6 euros mensuales, casi 500 euros más que la media —2.173,3—.

Los segundos mejor pagados serían los egresados en carreras de la rama de Ingeniería y Arquitectura, con 2.516,5 euros mensuales. Los de Ciencias también superarían, pero por poco, la barrera de los dos mil euros, mientras que por debajo de ese umbral se quedarían los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas (con 1.908,5 euros) y, sobre todo, los que estudian alguna titulación encuadrada en Artes y Humanidades, que se quedan con 1826,8, más de 800 por debajo de los trabajadores de grados sanitarios. Esas diferencias se producen ya desde el primer momento. Por ejemplo, entre los que están insertados en el mercado laboral un año después de titularse, la brecha a favor de los egresados en Ciencias de la Salud sobre otros titulados en general supera los 530 euros.

En general, como explican desde el IGE, los salarios, como la inserción, mejoran con el tiempo, si bien también en ese indicador llevan ventaja los graduados en Ciencias de la Salud y en Ingeniería y Arquitectura. En global, a los tres años de titularse, de la promoción que finalizó en 2022 trabaja un 70,45% de titulados (81,5% en Ciencias de la Salud y 50,4% entre los que menos, Humanidades).

Según explican desde el IGE, tres años después del egreso, la situación es más «homogénea» entre ramas y la regla es que la «mayoría» de titulados trabajo y que el desempleo se mantenga en niveles «bajos y estables». En todo caso, las condiciones laborales varían y no solo por los sueldos. Así, siguiendo con la promoción que concluyó su periplo en la facultad en 2022, un 28,5% de los afiliados tiene un contrato temporal. Además, un 16,2 por ciento de los trabajadores es a jornada parcial. Finalmente, un 6,1% de los titulados ha optado por el autoempleo.

La Consellería de Educación valoró ayer los datos del IGE para destacar que «confirman la alta inserción laboral de los titulados en las universidades gallegas» y una «dinámica alcista».