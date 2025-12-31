El PSOE de Barbadás rectifica y ahora sostiene que no es acoso laboral
En un giro de guion, el partido precisa ahora que fue un caso de coacción
L. G.
Giro de guion inesperado en el Concello ourensano de Barbadás, donde el alcalde, el socialista Xosé Carlos Valcárcel, fue expulsado del partido este mes tras una denuncia de acoso laboral. El salón de plenos estaba lleno para asistir a poco más que un trámite a raíz de esa acusación: dar cuenta de las bajas del alcalde y del concejal José Morgade del PSOE, así como de la renuncia de las cinco edilas socialistas del grupo de gobierno y de la reestructuración de las áreas municipales.
Pero lo que pasó fue la rectificación pública del PSOE local, que aclaró que la denunciante «nunca habló de acoso laboral», sino de «presuntas coacciones y trato intimidatorio».
En un tenso pleno, las cinco concejalas socialistas recalcaron que, en agosto de 2024, cuando la víctima alertó de acoso sexual por parte de otro concejal —ya dimitido—, «no se tomaron las medidas adecuadas» y «la intervención directa contra el acosador se demoró», y adelantaron que la víctima «tomará decisiones judiciales cuando esté preparada».
Mismo colectivo
«Resulta llamativo la coincidencia de la aparición de varios casos de acoso en Galicia, y todos pertenecen al colectivo que firmó el mismo manifiesto, parece un caso de revancha orgánica», replicó el alcalde, que negó, además, haber amenazado a las concejalas socialistas con cesarlas para «poder encubrir» el caso de acoso sexual en el municipio.
