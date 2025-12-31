El PSOE denuncia que la Xunta tiene sin ejecutar 87 de los 103 millones del plan de vivienda
El gasto efectivo se sitúa en el 15% del previsto
El portavoz parlamentario de Vivenda del PSOE, Aitor Bouza, denunció ayer que la Xunta tiene sin ejecutar, con datos a tercer trimestre de 2025, 87,5 millones de los 103,5 millones de crédito del programa de acceso a la vivienda
En un comunicado, el PSdeG informa de que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que garantice que los recursos presupuestarios «lleguen a la ciudadanía».
Critica que la Xunta solo lleve ejecutado un 15% y tacha de «insulto a la inteligencia de los gallegos y de las gallegas» que la medida estrella en materia de vivienda sea modificar la ley de acompañamiento para reducir las condiciones de habitabilidad de las viviendas y habilitar «cuchitriles de 30 metros cuadrados para meter a la juventud y a las familias».
