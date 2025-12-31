Rueda desea para 2026 «unha Galicia na que a vivenda non sexa un ben de luxo»: «Duplicaremos o parque público»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, situó la vivienda como uno de los ejes de su mensaje institucional de Fin de Año y se comprometió a ampliar la oferta pública durante la legislatura, con el objetivo de facilitar la emancipación juvenil y atender la llegada de nuevos residentes a Galicia, en un discurso pronunciado desde el Museo de Pontevedra en el marco del Año Castelao.

Rueda puso mucho énfasis a las políticas de vivienda del calendario para 2026: «Unha Galicia na que a vivenda non sexa un ben de luxo, senón unha condición indispensable para que cada quen poida construír a súa propia vida. Nesta lexislatura duplicaremos o parque público de vivenda, e, xa en 2026, teremos en marcha as 4.000 novas». El jefe del Ejecutivo relacionó esta política a la cohesión social y a la capacidad de retener y atraer población: «Trátase de crear novas vivendas que poidan acoller ás mozas e mozos que se emancipan ou ás máis de 44.000 persoas que chegaron neste ano a Galicia para facela o seu fogar».

El presidente se detuvo en los incendios del verano, que «provocaron momentos de impotencia. En Galicia, en España e tamén noutros países». Aseguró que la respuesta institucional de su gobierno fue inmediata para que los afectados recibieran apoyo y deseó un nuevo horizonte para el futuro: «Cómpre traballar todos a unha, para ter un monte máis produtivo e máis protexido».

El líder de los gallegos también sacó pecho de la estabilidad presupuestaria de su Gobierno: «O día 1 de xaneiro entrarán en vigor os Orzamentos da Xunta para o ano 2026, como debe ser». «Traballamos pensando en deixarlles ás nosas fillas e fillos unha Galicia mellor, non en facernos notar no medio do ruído». Y añadió que «as mellores decisións non adoitan ser as máis impactantes e, ás veces, nin sequera son as máis populares».

«Contamos con científicos brillantes»

El jefe del Ejecutivo destacó la apuesta por una I+D+i gallega: «Contamos con científicos brillantes e queremos fichar moitos máis. Teremos aquí o supercomputador público máis potente do sur de Europa e unha das seis novas fábricas de Intelixencia Artificial que vai haber no noso continente».

El discurso continuó con una defensa de la proyección exterior de los productos gallegos y de la marca «Galicia Calidade». En ese contexto, Rueda afirmó que mantendrá una posición crítica ante barreras comerciales: «Seguiremos alzando a voz contra ese proteccionismo comercial que pecha portas inxustamente e que castiga a quen o fai ben, coma os nosos produtores».

Rueda abordó después el aumento de la inflación y la cesta de la compra: «Fronte a un custe da vida que non deixa de subir, debemos procurar que a nosa terra produza cada vez máis riqueza e que esta se reparta con xustiza. Tamén, por suposto, seguir protexendo aos que, pola razón que sexa, necesitan a axuda de todos nós».

Alfonso Rueda, en el Museo de Pontevedra antes de pronunciar su discurso de Fin de Año / Cedida

A continuación, pasó a políticas vinculadas a infancia y adolescencia y remarcó el liderazgo normativo de Galicia en el entorno educativo y en consumo de bebidas energéticas por menores: «Galicia é líder na regulación das pantallas no eido educativo e na prohibición do consumo de bebidas enerxéticas a menores». Añadió objetivos de convivencia escolar después de un año marcado por graves casos de bullying: «Traballamos para mellorar a convivencia en todas as aulas e desterrar calquera tipo de comportamento ou actitude reprobable para rematar co acoso escolar». Y, enlazando con una dimensión social más amplia, incluyó la lucha contra la violencia machista: «Rematar con calquera clase de violencia, tamén, e moi especialmente, coa violencia contra as mulleres, unha lacra para o conxunto da sociedade».

En lo referente a Sanidade, Rueda defendió que «posuímos un sistema sanitario público avanzado, que ofrece o calendario vacinal máis completo do mundo, amplos programas de cribados e tratamentos punteiros na loita contra o cancro».

En la parte final dedicó palabras a quienes afrontan dificultades durante las fiestas: «Por suposto, como cada ano por estas datas, quero compartir unha mensaxe de afecto ás persoas que pasan estas celebracións en soidade, as que enfrontan problemas de saúde e ás que botan en falta a algún ser querido». Extendió el recuerdo a la emigración: «Tamén unha lembranza agarimosa para os nosos emigrantes que celebran estas festas lonxe da terra que levan sempre no corazón, como nós os levamos a eles». Y cerró con una imagen asociada al Camiño de Santiago y con el deseo para el nuevo año: «Sempre, aínda cando as tebras parecen máis densas, hai unha luz de esperanza que nos guía para seguir avanzando, como avanzan os peregrinos. Deséxovos unha feliz entrada de ano e que teñamos un 2026 cheo de alegría, de benestar, de paz e de prosperidade».