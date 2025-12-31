El sector gallego del ocio nocturno alerta de más de 200 fiestas ilegales esta Nochevieja: «Representan un grave peligro»

La Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) prevé más de 200 fiestas ilegales por toda Galicia durante esta noche de Fin de Año y alerta de que "representan un grave peligro" para los ciudadanos. En total, el sector del ocio nocturno espera unas 250 celebraciones sin licencia entre esta Nochevieja y la noche de Reyes, un 22% menos que el año pasado. De este total, el 85%, algo más de 210, se llevarán a cabo este miércoles.

El presidente de Fesdiga, Samuel Pousada, detalló que la distribución por provincias será desigual, ya que en Pontevedra y en A Coruña se prevén unas 85 fiestas ilegales esta Navidad, respectivamente, mientras que en Lugo y en Ourense, unas 40.

Pese a todo, ha reconocido que se han recuperado datos previos a la pandemia, situándose en cifras incluso mejores que en la campaña de 2019, cuando se esperaban 280 fiestas ilegales. Todo ello después de sufrir un incremento exponencial de celebraciones sin licencia en Galicia tras la salida del confinamiento.

Pousada explicó que la mayoría de estas fiestas se llevarán a cabo en locales con licencia que realizan una fiesta extraordinaria sin solicitar el permiso pertinente. En este punto, puso el foco en los ayuntamientos, lamentando las dificultades que se encuentran los establecimientos a la hora de realizar algún trámite.

"A veces la autorización llega tres meses después de haber celebrado la fiesta", criticó, recordando que muchos locales no la solicitan.

Por otra parte, según sus cifras, un 15% de estas fiestas ilegales son "clandestinas", en locales sin acondicionar que se alquilan para estas ocasiones "con ánimo de lucro" y "sin autorización", representando un "grave peligro" para los asistentes.

En este punto, incluso lamentó que hasta un 2% o 3% de estos locales son públicos, cedidos por los ayuntamientos; poniendo nuevamente el foco en la tradicional fiesta celebrada en la entrada del auditorio Mar de Vigo que "representa un peligro" porque "es un local muy grande pero no adaptado para este tipo de actividades".

Sanciones

Preguntado por el número de sanciones interpuestas en la Navidad pasada, cuando se esperaban cerca de 320 fiestas ilegales por toda Galicia, Pousada dijo que a Fesdiga le constan solo entre 30 y 40 expedientados.

Sobre esto, dijo que cada vez menos ayuntamientos contestan a las reclamaciones de información de la Federación e insistió en la necesidad de que los gobiernos locales impidan este tipo de fiestas y comiencen a destinar recursos para tratar de encontratarlas y sancionarlas.

Facturación

Pese a todo, Nochevieja se trata de una de las noches más especiales del año para el sector, en la que espera facturar cerca de 11 millones de euros en Galicia, un 2,7% más que el año pasado, según los datos de un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola, en colaboración de la Asociación de Empresarios de Ocio, Galicia de Noite.

El informe indica que el sector afronta la última noche del año con perspectivas favorables y de crecimiento económico, ya que el 72,7% de los establecimientos espera igualar o mejorar los resultados de facturación del año anterior. Esta evolución positiva se sitúa claramente por encima de la media estatal, en donde la previsión del alza es del 0,4%.

En cuanto al perfil del público, la edad media se sitúa en los 30,5 años, con un predominio de los tramos de edad comprendidos entre los 20 y los 40 años. En concreto, el 54,5% del público tendrá entre 20 y 30 años; el 36,4% entre 30 y 40 años y el 9,1% entre 40 y 50 años.

Por su parte, otro de los sectores que hace el 'agosto' estos días es el pirotécnico, registrándose colas en las últimas jornadas en las tiendas gallegas. Así, la Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas ha puesto en valor que ayuntamientos como Vigo atendiesen a las demandas del sector y permitan el uso de pirotecnia recreativa en la celebración de Fin de Año.

De esta manera, ha celebrado que el nuevo bando del Ayuntamiento olívico limita el uso de los artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2 y F3 de ruido impulsivo siempre que pongan el riesgo el descanso de los ciudadanos o la integridad de los animales de compañía.