El Sergas activa dos ofertas de empleo con 123 plazas, un centenar de difícil cobertura

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer los decretos de dos nuevas ofertas de empleo público con 123 plazas de personal estatuario del sistema público de salud y personal sanitario funcionario, un centenar de las cuales son puestos de difícil cobertura del Sergas. De estas 100 plazas de difícil cobertura en centros sanitarios, 41 pertenecen a diferentes categorías de facultativos especialistas en hospitales comarcales, 32 son de pediatra de Atención Primaria y 27 son de médico de urgencias. Del total de plazas, siete de ellas estarán reservadas al turno de discapacidad general.

Por otra parte, hay una convocatoria de 23 plazas para diversas categorías de salud pública por concurso-oposición.