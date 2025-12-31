Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos precios de la AP-9Presupuestos A Coruña 2026Tarifas del bus urbanoSorteo Deportivo - CádizSorteo Leyma Coruña - Grupo Alega Cantabria
instagramlinkedin

El triple relevo en Medio Rural

El triple relevo en Medio Rural | XOÁN ÁLVAREZ

El triple relevo en Medio Rural | XOÁN ÁLVAREZ

En el penúltimo día del año, la Xunta procedió al relevo de seis altos cargos, tres de los cuales pertenecen a la Consellería do Medio Rural y eran responsables de la planificación forestal y la lucha contra los incendios. Los tres fueron relevados tras la ola de fuegos de este verano, sustituidos ahora por Marta Forés, Manuel Francisco Gutiérrez y Luisa Piñeiro (en la imagen junto a la conselleira). Además, también hubo relevos en el organigrama de las consellerías de Facenda, Presidencia y Mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents