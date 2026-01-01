Una familia de A Pastoriza, intoxicada por inhalación de gas en Nochevieja

Los cuatro miembros de una familia del concello lucense de A Pastoriza acudieron anoche al centro de salud de la localidad con síntomas compatibles con la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, según informa hoy la central de emergencias 112 Galicia. Durante la consulta indicaron que sufrían mareos, nauseas y dolor de cabeza y que en su domicilio tenían una cocina de leña que funcionaba mal, según indica la misma fuente.

Con la información facilitada por la doctora que atendió a esta familia, la central del 112 alertó a los bomberos de Vilalba, que acudieron al domicilio, en el lugar de Córneas, en A Regueira (A Pastoriza), para realizar las comprobaciones necesarias y, tras las mediciones, los efectivos detectaron alta concentración de monóxido de carbono en el interior de a vivienda, por lo que procedieron a ventilarla. Aclara el 112 que los bomberos no pueden relacionarlo pero "piensan que pudo deberse a esa cocina de leña con mala combustión".

De los cuatro miembros de la familia atendidos en el centro de salud, dos fueron derivados al hospital de Lugo.

Esta intervención es la única que recoge el 112 en su resumen de incidencias de las últimas horas en la mañana de este jueves 1 de enero de 2026.

