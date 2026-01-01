Detenido en Vigo por violencia en el ámbito familiar tras agredir a otro hombre en Año Nuevo

La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre de unos 32 años a las 08.00 horas de este jueves de Año Nuevo por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar tras una discusión que derivó en una agresión dentro de un domicilio de la zona de San Roque, según han informado fuentes de la Jefatura.

Según estas fuentes, el incidente se produjo entre una pareja de hombres y la actuación policial se llevó a cabo de oficio, si bien la persona agredida expresó a los agentes de su intención de formalizar la denuncia.

La pasada Nochevieja transcurrió además con algunas peleas y reyertas en el centro de la ciudad, aunque sin incidencias graves, y todas las situaciones quedaron solventadas con presencia policial. En el marco de estas intervenciones fueron identificadas alrededor de una decena de personas.

Por otro lado, a primera hora se habilitó un control de alcoholemia y drogas en la zona de Urzáiz, que se saldó con dos positivos, dos de carácter judicial y uno administrativo.