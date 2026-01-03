Una luz con muchas sombras

«La primera madrugada del año, subiendo con un cliente al aeropuerto, ya me encontré un coche con la baliza puesta». El presidente de Élite Taxi Vigo, Daniel Matías, lo relata como quien asiste al estreno de una norma en tiempo real: vehículo detenido en la autovía, destello en el techo y personal de la concesionaria ya en el arcén. «En una vía rápida se ve bastante bien», concede. Otra cosa, advierte, son las carreteras secundarias: «En una curva… y de día, sinceramente, no lo tengo claro».

La baliza V-16 ha llegado para quedarse —desde el 1 de enero reemplaza a los triángulos como sistema de preseñalización—, pero sus primeras horas de obligatoriedad han venido con ruido. Conductores consultados hablan de «indefensión»: se exponen a multas de 80 euros si no la llevan o si la suya no es válida, mientras persiste la confusión sobre qué modelo comprar y qué puede esperarse de él ante una avería. Otros ven difícil que la Policía o Guardia Civil vayan a ser «tan reglamentistas» que se pongan a denunciar por esa causa.

Es el caso del presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo: «Nuestra valoración es positiva», defiende. La razón, dice, es de supervivencia: la V-16 evita «jugarnos la vida» colocando los triángulos. Argumento idéntico al esgrimido por la asociación «Stop Accidentes». Insiste en el beneficio: luz de 360 grados y, en condiciones normales, mayor alcance que el triángulo si se coloca en el mismo punto; además, con conectividad a «DGT 3.0», el aviso puede llegar antes a navegadores y paneles.

Pero en la cabina del taxi, el debate vuelve a la vista. Daniel Matías lo resume sin tecnicismos: de noche, «el flash» ayuda; de día, no. «Yo enciendo la linterna del móvil solo de noche», ejemplifica. En Galicia, además, el destello se enfrenta a un viejo rival: la niebla, que convierte cambios de rasante y curvas en un muro gris donde cualquier luz compite con la humedad y la distancia.

A la polémica de la visibilidad se le ha sumado otra que ha encendido la desconfianza: la DGT retiró antes del 1 de enero la certificación a cuatro modelos de balizas conectadas que hasta entonces figuraban como válidos, pasándolos al listado de «certificados con vigencia finalizada». Un ajuste que dejó compradores con el dispositivo en la guantera y la duda de si habían acertado… justo cuando la obligación entraba en vigor. Aun así, seguirán siendo de uso válido si fueron adquiridos antes de esta decisión de Tráfico.

«Para mí, simplemente es una recaudación de dinero», protesta Ana, conductora desde 1977. «No lo veo muy eficaz: en una curva… el que viene detrás no ve ni el coche, has de estar encima ya para encontrarlo». Ella, por el contrario, fue de las primeras en comprarla: «hace un año» y cree que por unos 16 euros. Admite que no sabe si la suya sigue homologada: «Otra no voy a comprar».

¿Interfiere en marcapasos?

Mario Arnaldo pide no perder el foco: «primero la seguridad propia». Y, en medio del runrún, entra incluso la salud: se han desaconsejado estos dispositivos para portadores de marcapasos o DAI por la base imantada. «Hemos visto quejas de todas las índoles del mundo, hasta para los que tienen arritmias y llevan marcapasos», explica. Fuentes médicas señalan al respecto que no hay estudios clínicos específicos sobre balizas V-16, pero sí evidencia sólida de que un imán, si está muy cerca, puede activar el «modo imán»: en marcapasos, estimulación a ritmo fijo. Pero ahí, la clave es la distancia: organismos como la FDA recomiendan mantener los imanes al menos a 15 centímetros del implante y evitar bolsillos del pecho; mientras que el efecto sería transitorio y reversible al alejar el imán. Es decir, en el techo del coche, el riesgo sería muy bajo.

Y entre los gallegos más rezagados está Ángel, que lleva 24 años conduciendo. No la compró aún «por si luego no vale»: «Han retirado varias homologadas del mercado… es un cachondeo», lamenta. Así, su plan es el de muchos: «Carrefour por 29 euros, la compro y punto. La guardo y ya veré el día que me quede tirado». Admite la preocupación social, sobre todo en redes sociales, por la geolocalización que implica.

Por ahora, otras patronales del taxi en Galicia prefieren observar la evolución de la baliza antes de evaluarla. Mientras, la escena que abrió el año —una luz intermitente camino del aeropuerto— resume el cambio: menos pasos sobre el arcén, sí; más preguntas en la guantera, también. Una luz con muchas sombras.

Se puede usar la V-16 en Portugal, pero mejor también los triángulos

La Dirección General de Tráfico despeja una duda recurrente sobre los coches que a diario cruzan Galicia y circulan en territorio luso: España publicó una instrucción sobre circulación internacional basada en convenios internacionales, indicando que un vehículo matriculado en España cumple usando la V-16 sin necesidad de triángulos, aunque la función de conectividad no estará operativa. El motivo, explican, es la Convención de Viena de 1968, que obliga a los vehículos en «circulación internacional» a ajustarse a las normas del país en el que están matriculados. Así, en Portugal, Francia o Italia, el conductor español estaría cumpliendo la normativa con la V-16. Con todo, Tráfico recomienda prudencia: fuera de España, agentes o conductores pueden desconocer esta regulación. Llevar y usar triángulos y chaleco puede evitar malentendidos y discusiones en pleno arcén.