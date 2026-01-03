¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU bombardea VenezuelaBrecha salarial en A CoruñaMercado de fichajes DeportivoEl poblado navideño de A Coruña hace las maletas
Cielos nublados y fuertes vientos con alerta amarilla por temporal costero

Alerta amarilla en el litoral coruñés. / Miguel Miramontes

RAC

A Coruña quedará este sábado en una situación intermedia entre una borrasca situada al oeste de Portugal y el anticiclón al noroeste de Irlanda, que dejará cielos nublados y vientos fuertes.

Según la predicción de Meteogalicia, el cielo estará nublado y las temperaturas mínimas sufrirán un notable descenso, mientras que las máximas no tendrán cambios. El viento soplará fuerte del noreste dejando una baja sensación térmica.

El noroeste de A Coruña estará en aviso amarillo por viento y temporal costero desde las 15.00 horas de este sábado hasta el domingo a las 09.00 horas por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. También el interior de A Coruña estará en alerta por viento desde el sábado a las 18.00 horas hasta el domingo a las 12.00 por rachas superiores a los 70 kilómetros por hora.

En el mar, la Aemet ha activado el aviso amarillo por rachas de viento que, a partir de la tarde, podrían llegar hasta los 74 km/h (fuerza 8) mar adentro.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 7°C 13°C
  • Lugo 3°C 9°C
  • Vigo 12°C 17°C
  • Ferrol 5°C 11°C
  • Santiago 4°C 12°C
  • Pontevedra 10°C 17°C
  • Ourense 8°C 16°C

