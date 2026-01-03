Transportes prevé destinar este año 3.100 millones al Corredor Atlántico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se compromete a mantener este año el esfuerzo inversor en el Corredor Atlántico al que prevé destinar más de 3.100 millones de euros. Es la misma cuantía que se destinó ya en 2025 a la modernización ferroviaria de esta red, en la que se incluye Galicia.

En un balance sobre la evolución de los proyectos de infraestructuras ferroviarias de transporte de mercancías, Puente señaló que la inversión en el Corredor Atlántico es «histórica» y supone un 122% más que la realizada en 2024, ritmo que Transportes prevé mantener en 2026.

«La evolución de este corredor es indiscutible. Si hace una década la media anual de licitaciones en el Corredor Atlántico era de 653 millones de euros, hemos multiplicado por cinco el volumen de actuaciones para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea para la red básica de infraestructuras de transportes prioritarias», enfatizó el ministro.

Sin embargo, desde la Xunta lamentan que los avances en el Corredor Atlántico en Galicia son «mínimos», en palabras del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

El Gobierno gallego reclama al Ejecutivo central disponer de una «hoja de ruta clara» para el Corredor Atlántico que «carece de hitos concretos o una planificación». Así, denuncia retrasos en los proyectos y «anuncios que no se materializan».