La comunidad gallega, la segunda que construyó menos vivienda en 12 años

Los ciudadanos están pagando ahora las consecuencias del desplome de la construcción que se registró tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. La edificación se frenó en seco pero el número de hogares siguió creciendo. Con menos oferta y una demanda en ascenso los precios tanto para alquilar como para venta se dispararon. Y Galicia fue una de las comunidades donde menos se construyó en los últimos doce años. Solo se terminaron de media anualmente 0,85 viviendas por cada 1.000 habitantes, la segunda ratio más baja del Estado. Y en pisos protegidos también es la tercera por la cola.

La Cátedra de Vivienda de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona analiza el déficit de vivienda por comunidades autónomas en un estudio que lleva por título Desafíos del urbanismo sostenible. Entre 2013 y 2024 en España se finalizaron 1,32 viviendas libres cada año por cada 1.000 habitantes, o lo que es lo mismo un inmueble por cada 757 personas. Pero hay diferencias notables entre autonomías. En Galicia solo se construyó una vivienda por cada 1.176 residentes. Es el segundo peor dato, solo por delante de Cantabria. En los puestos de cola están también Murcia y Cataluña.

Mientras, en otras comunidades se edificó el doble: en Navarra y La Rioja se levantaron cada año 2 viviendas por cada 1.000 habitantes frente a las 0,85 de Galicia.

Fue en 2015 y 2016 cuando la construcción tocó fondo en la comunidad gallega. A partir de ese momento empezó a recuperarse tímidamente hasta que el pasado año se terminaron 1,16 viviendas por cada 1.000 habitantes, una cifra, en todo caso, que apenas supera a la registrada hace doce años.

Y si la edificación de vivienda libre estuvo en mínimos, no fue una excepción la construcción de pisos de protección oficial. En España solo se terminaron anualmente 0,21 inmuebles públicos por cada 1.000 habitantes. Pero los peores datos son los de Murcia (0,02), Canarias (0,03) y, en tercer lugar por la cola, Galicia (0,04), donde en el periodo comprendido entre 2013 y 2024 solo se finalizó al año una vivienda a precios asequibles por cada 25.000 gallegos. Y aunque ahora la Xunta ha situado la crisis habitacional entre sus prioridades políticas y ha prometido que en 2026 estarán ya en marcha 4.000 nuevos pisos públicos, existe un importante déficit acumulado de inmuebles de protección que se arrastra desde al menos 12 años. Sin ir más lejos, en 2024, según los datos del Ministerio de Vivienda, solo obtuvieron la calificación definitiva 5 viviendas protegidas.

Las consecuencias del parón del ladrillo tras la recesión de 2008 empiezan a notarse ahora encareciendo los precios de la vivienda porque hasta la fecha, según explican los autores del estudio de la Universidad Pompeu Fabra (Agustí Jover, Miquel Morell y Marc Gras), «el excedente de oferta de vivienda acumulada bajo la burbuja pudo, en la medida de lo posible y, en teoría, compensar la carencia de producción de vivienda en los años posteriores». Sin embargo, aclaran que la realidad puede ser «más compleja», pues donde se acumuló la sobreoferta de vivienda no son precisamente las grandes áreas urbanas, que es donde ahora se concentran las necesidades habitacionales. «No es un problema coyuntural, sino la herencia de un problema cronificado», apuntan.

Casi 50.000 nuevos hogares desde 2013 pero solo se finalizaron unas 27.000 casas

Aunque la natalidad en Galicia sigue en mínimos, la llegada de extranjeros está permitiendo aumentar el censo poblacional. Pero además está creciendo el número de hogares porque su tamaño se reduce y cada vez son más las personas que viven solas. Esto se traduce en unas mayores necesidades de vivienda. En 2013 Galicia contaba con 1.060.774 hogares. Doce años después la cifra se elevó a 1.108.583. Son casi 50.000 nuevas familias. Sin embargo, en este periodo, según los datos del Ministerio de Vivienda, solo se finalizaron unas 27.000 viviendas nuevas. En todo caso, el excedente de pisos generado durante el bum inmobiliario ha permitido compensar este déficit de los últimos doce años. Galicia es además una de las comunidades con más vivienda vacía: tiene medio millón de casas desocupadas. El problema es que, según cálculos de las inmobiliarias, casi la mitad de estas viviendas no son habitables por estar en ruinas o carecer de servicios básicos como conexión a la red eléctrica o suministro de agua, o bien contar con ventanas inservibles... Esto obligaría a realizar importantes inversiones en rehabilitación o bien construir vivienda nueva, pues la demanda de pisos seguirá creciendo probablemente ya que, según las previsiones del Instituto Galego de Estatística (IGE), en una década el número de hogares de Galicia aumentará en casi 40.000 situándose así en 1.147.885 en el año 2034. En Galicia hay suelo disponible para edificar. De hecho, solo las áreas urbanas disponen de parcelas para construir casi 180.000 viviendas, según los datos del Sistema de Información Urbana (SIU) dependiente del Ministerio de Vivienda correspondientes al año 2024.