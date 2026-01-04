¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña continuará este domingo entre los restos de la borrasca Francis, situada al sur de la Península Ibérica, y un anticiclón al oeste de Irlanda, por lo que se esperan intervalos de nubes y claros con nubosidad en aumento que dejará algunas precipitaciones débiles por la tarde. Las temperaturas bajarán significativamente y podrían registrarse heladas en el interior. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 6 de mínima y los 11 grados de máxima.

Los vientos soplarán fuertes, de componente noreste, y seguirá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral coruñés, donde se registrarán vientos de más de 60 km/h (fuerza 7).

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 6°C 12°C
  • Lugo 0°C 5°C
  • Vigo 4°C 13°C
  • Ferrol 5°C 9°C
  • Santiago 2°C 8°C
  • Pontevedra 4°C 11°C
  • Ourense 3°C 9°C

