¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Cielos nublados, bajada de temperaturas y vientos fuertes este domingo
A Coruña continuará este domingo entre los restos de la borrasca Francis, situada al sur de la Península Ibérica, y un anticiclón al oeste de Irlanda, por lo que se esperan intervalos de nubes y claros con nubosidad en aumento que dejará algunas precipitaciones débiles por la tarde. Las temperaturas bajarán significativamente y podrían registrarse heladas en el interior. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 6 de mínima y los 11 grados de máxima.
Los vientos soplarán fuertes, de componente noreste, y seguirá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral coruñés, donde se registrarán vientos de más de 60 km/h (fuerza 7).
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 6°C 12°C
- Lugo 0°C 5°C
- Vigo 4°C 13°C
- Ferrol 5°C 9°C
- Santiago 2°C 8°C
- Pontevedra 4°C 11°C
- Ourense 3°C 9°C
