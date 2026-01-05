Buscar piso siendo migrante en Galicia y no morir en el intento

Si siendo gallego ya es extremadamente complicado encontrar una vivienda asequible, habitable, salubre, y con un casero que no requiera hasta el grupo sanguíneo del inquilino para hacer un contrato, la cosa aún se tensa más si el que busca un techo es inmigrante. Muchos arrendadores rehusan alquilar a extranjeros por temor a posibles impagos, destrozos en el inmueble, rencillas con la comunidad de vecinos o simplemente por «racismo inmobiliario».

Buscar piso siendo migrante y no morir en el intento

Esta situación, exacerbada por unos precios cada vez más prohibitivos y una «segregación racial entre posibles arrendatarios», es lo que llevó a la argentina Silvana Lorenzo a desarrollar ‘Tu lugar en Galicia’, una plataforma con la que ayuda a otros migrantes a encontrar una morada en la comunidad. A través de este proyecto, casi 200 familias extranjeras obtuvieron un contrato de alquiler en Galicia después de una incansable lucha. En 2025, explica Lorenzo, logró ubicar a 57.

De padre coruñés y madre italiana, Silvana siempre sintió una especial empatía con aquellos que, como sus antecesores, emigraron. Por ello, desde 2021 trabaja como relocation en toda la comunidad, un servicio cada vez más demandado y con más presencia en lugares como Madrid o Barcelona. Su trabajo, principalmente, consiste en «buscar, visitar, enseñar los pisos, acompañar en el proceso, lograr la firma del contrato, recibir la vivienda y esperar a las familias», explica a este diario. Pero detrás de este proceso remunerado está el componente emocional. «Hay que mantenerse al lado de las familias para que estén tranquilas. Seguimos asesorándolas durante su proceso de adaptación y las acompañamos en sus necesidades», añade.

Su labor resulta esencial para muchos migrantes que, ante las reticencias que muestran numerosos propietarios, se ven necesitados de una figura mediadora. Silvana intenta convencer a los arrendadores y, también, gracias a la experiencia, esquivar posibles estafas y negativas basadas en el «racismo inmobiliario». «Ya no es encontrar una vivienda, sino un dueño que nos acepte», indica. «Escuchan mi acento argentino y las inmobiliarias o los particulares ya me cuelgan el teléfono», protesta.

Ayuda ante la precariedad

«Hace cuatro años, una amiga argentina que trabajaba en A Coruña me comentó que había muchos migrantes, de diferentes países, que llegaban aquí y nadie les quería alquilar, y sentí que tenía que hacer algo», relata Lorenzo. Al fin y al cabo, la emigración le toca de cerca. «No es igual la situación migratoria actual que la de antes, cuando los gallegos se iban a ‘hacer las Américas’ y los recibíamos con los brazos abiertos», considera. «Parece que a muchos se les olvidó su pasado, y ya no basta con llegar al país con todo en regla y el tema de la vivienda zanjado».

Al principio, colaboró con una agencia inmobiliaria. Después, continuó en solitario con su proyecto y realizó su primera intermediación. «Lo conseguimos, tras mucho esfuerzo, pero el dueño les requirió a los inquilinos un año entero de alquiler por adelantado», destaca. Aunque hay más particulares que se dedican a esto, ‘Tu lugar en Galicia’ es pionero en este tipo de gestiones inmobiliarias, al ser «el primero que hubo en Galicia». Además, Silvana le trasladó esta problemática a la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta, «ya que no contemplaba esta situación en el marco de sus ayudas a retornados».

Pero, ¿cómo es su modus operandi? Aunque actualmente trabaja ella sola, se nutre de una buena red de contactos construida a lo largo de estos cuatro años. «Hacemos la búsqueda en equipo, por Internet, reunimos a aquellos que en un principio nos aceptan, visitamos los pisos en sustitución de los inquilinos, ya que aún están en su país, y a ver si tenemos suerte», relata. Esto supone muchos quebraderos de cabeza y muchas horas de dedicación, de llamadas y de rechazos: «Por cada familia cliente contacto con una media de 80 anuncios, y en 78 de ellos directamente me dicen que no».

Su servicio también se fue extendiendo poco a poco a gallegos a los que la búsqueda de vivienda se les estaba complicando. Pero está dedicado, eminentemente, a migrantes. «Por seguridad, solo trabajo con personas que tengan toda la documentación en regla y que puedan pagar», reconoce. Para ello, procura empezar el proceso «con 2 meses de antelación» y llevando a cabo «una selección minuciosa». Este asesoramiento, popular en las grandes ciudades, está remunerado, pero se diferencia de la gestión que pueda hacer un agente inmobiliario al uso. «Suscita algo de confusión, porque me ha escrito gente de Cuba o de Venezuela, con una situación muy complicada, preguntando si es una ONG o si es un programa de la Xunta, y no. Soy yo sola», recalca.

La responsabilidad que conlleva, dice, es mayúscula. Más aún teniendo en cuenta que «hay mucha desesperación en la calle». Por emigrar y no tener adónde ir, por marcharse y no tener nada seguro. La mayoría de los alquileres que llegaron a buen término fueron en A Coruña o en Vigo, y alguno también en Santiago y en Ferrol. «En Lugo teníamos uno, pero finalmente fue imposible», lamenta. Casi dos centenares de familias de inmigrantes se asentaron en la comunidad gallega gracias a este proyecto.