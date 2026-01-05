Crecen las consultas por salud mental: el 25% de los gallegos ya acude a tratarse

Las consultas por salud mental saturan cada vez más los servicios sanitarios. Uno de cada cuatro gallegos acudió en el último año al médico por trastornos de este tipo. Desde la pandemia las dolencias psiquiátricas no dejan de crecer y se han convertido en un problema de salud pública de primer orden. Si en 2024 el porcentaje de gallegos que recurría a un profesional sanitario por un problema psicológico era el 21 por ciento, ahora esta cifra se eleva ya al 26 por ciento. Y el sistema público no es capaz de dar respuesta a toda esta demanda. De hecho, casi el 60 por ciento de las personas que necesitan un psicólogo o un psiquiatra recurren a la privada. En el Sergas las esperas son largas: el 80 por ciento aseguran que deben esperar más de dos meses para conseguir cita con el especialista.

Supone todo un reto para la sanidad pública. A las patologías vinculadas al envejecimiento poblacional se suma ahora el auge de los problemas de salud mental, que Galicia sufre con mayor intensidad que otras comunidades. Así, es la tercera autonomía, solo por detrás de Cataluña (27%) y Murcia (28%), con un mayor porcentaje de población que se ha visto obligada en el último año a acudir a una consulta por un malestar psicológico o emocional. Son datos reflejados en el último Barómetro Sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, solo el 42% de estas personas con problemas de salud mental ha acudido a la sanidad pública. El 21 por ciento recurre a su seguro médico para recibir asistencia y el 35,2% busca la consulta privada de un especialista.

Galicia es además la cuarta comunidad autónoma con menor uso de la sanidad pública para tratarse de un trastorno mental. En Asturias, Canarias o La Rioja, por el contrario, ocho de cada diez personas que necesitan ser atendidas por un problema psicológico sí acuden a los servicios públicos.

Son los psiquiatras los que atienden el grueso de estas consultas —siete de cada diez—, mientras que el 17% de los pacientes con problemas de salud mental acudió al médico de familia y solo un 9,6% al psicólogo.

Entre los que van a la sanidad pública las esperas desde que son atendidos por el médico de Primaria hasta que son derivados al especialista suelen superar los dos meses. Solo dos de cada diez consiguen cita con el psicólogo o el psiquiatra antes de ese plazo. Y el 37% aguardan más de cuatro meses.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, a junio del pasado año la tardanza media para una consulta de psiquiatría estaba en 74 días —solo dos días menos que en 2024— y había casi 8.000 personas en lista de espera.

En todo caso, también se necesita paciencia si se quiere acudir a un especialista en la privada pues sus consultas están tan saturadas que, en ocasiones, se tarda meses en conseguir cita.

Sobre la calidad de la atención recibida en el sistema público, la mitad de los encuestados le da su aprobado al catalogarla como «buena o muy buena», pero hay un 43% de descontentos que critican que la asistencia recibida fue «mala o muy mala». Y, de hecho, cuatro de cada diez censuran también que fue peor de lo que esperaban.

Otro indicador preocupante es que la mitad de los gallegos que acudieron a una consulta en la sanidad pública por un problema de salud mental dice que mejoraron «poco o nada». Solo uno de cada cinco considera que la atención recibida les ha servido «mucho o bastante», según los datos del Barómetro Sanitario.

La intención de la Consellería de Sanidade es redoblar los esfuerzos en materia de salud mental con la contratación de más psicólogos clínicos para Atención Primaria.