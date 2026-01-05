Galicia se prepara para las cabalgatas de los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo

Galicia tirita a pocas horas de las cabalgatas de Reyes Magos. El interior de Ourense pasará la madrugada del lunes, entre las 00.00 y 09.00 horas, en alerta amarilla por temperaturas mínimas por debajo de -4 ºC —en el caso del sur— e inferiores a -6 ºC —en el caso de la montaña—, según recogen los avisos meteorológicos de Meteogalicia.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará un aviso amarillo a partir de las 18.00 horas en la montaña lucense por acumulación de nieve de un grosor de 5 centímetros. Este fenómeno se espera en torno a 900 metros de altitud y la alerta continuará hasta las 11.59 horas del martes.

En A Coruña las temperaturas hoy lunes 5 de enero caerán hasta los 2 grados de mínima y no superarán los 9 de máxima --según la previsión de Meteogalicia--, así que para la cabalgata de los Reyes Magos habrá que abrigarse, y no se descartan chubascos tormentosos a lo largo de la tarde, de forma que el paraguas tampoco estará de más, aunque la Aemet avanza que, de producirse, serán lluvias de escasa consideración. Para el martes 6, festivo por la celebración del día de Reyes, la Aemet prevé valores entre los 7 y los 11 grados. A partir del miércoles día 7 se recuperan un poco las temperaturas.

Además hoy, durante la segunda mitad de la jornada, entre las 15.00 y 23.59 horas, el litoral de Galicia estará en alerta amarilla por fenómenos costeros. Meteogalicia avisa de viento del norte de fuerza 7 (ráfagas de entre 50 y 60 km/h) en el mar de la Mariña lucense, el noroeste de A Coruña y Costa da Morte.

La Aemet extiende la alerta al suroeste de A Coruña en unas condiciones similares.

Además, avisa de que en el noroeste de A Coruña y en Costa da Morte habrá mar combinada del norte en torno a los 4 metros.

El día de Reyes más frío en 40 años

La Aemet ya advirtió en los pasados días del «frío intenso» que será protagonista hasta mediados de la semana que entra. Por ejemplo, este lunes una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros, sin descartar algún copo a cotas más bajas.

Asimismo, ha pronosticlos últimoste 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los último 40 años, junto con el de 2021, previo a Filomena. «Todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados», escribió la entidad estatal en su cuenta de 'X'.